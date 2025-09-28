Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jorge García en el banquillo durante el encuentro en Las Pistas. LAYA

Jorge García: «Los cambios nos han dado ese empujón»

El entrenador del conjunto salmantino valoró la victoria contra la UD Ourense en Las Pistas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:02

El entrenador del Salamanca UDS, Jorge García, resumió el partido la UD Ourense como un encuentro: «Duro y trabajado», para ampliar con: «Sabíamos que sería un partido largo, y el rival iba a jugar su partido».

Respecto al encuentro, Jorge García fue claro a la hora de hablar de los debes en su equipo: «Nos ha costado mucho la parte ofensiva, pero hay que seguir trabajando. Hace justo una semana cayo cruz y hoy cae cara. Cuando peor se esta hay que ganar partidos». También, admitió lo siguiente sobre concretar las acciones: «Es lo que más nos está penalizando, el hecho de tener claridad en los últimos metros. Sí que hemos llegado bien por fuera, sí que ha habido alguna acción de área en la que hemos creado peligro, pero es una de las zonas donde más tenemos que trabajar.».

Sobre el autor del gol (Tomi): «Mucha alegría, por él y por todos porque se lo merecen como los que más. Tomi es un chico que viene desde abajo y siempre da y trabaja como el que más». Otro de los rostros 'nuevos' fue la de Villanueva, quién regresó al once: «Al final John está trabajando en el día a día excelentemente bien, siempre tenemos las dudas, ahora ha sido Leo. Confiamos en los dos en igualdad de condiciones, por lo tanto creo que por el trabajo que estaba que venía haciendo Jon, tanto grupalmente como en cada entrenamiento, creo que se merecía la oportunidad».

Por último, sobre el ambiente que se respiró en Las Pistas: «Un ambiente muy bueno, muy bueno. Al final esto es lo que necesitamos de la afición, que nos exija pero que también aliente y nos empuje un poquito cuando el equipo lo necesita, cuando el equipo no está tan bien, también necesitamos un poquito a ellos», concluyó.

