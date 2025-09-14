Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jorge García, junto al banquillo en Las Pistas. LAYA

Jorge García alaba a sus hombres: «Desde el primer minuto han ido a por el partido»

«Nunca hemos dudado de Servetti ni de nadie que esté en el club, pero me alegro muchísimo por él»

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:42

Jorge García ha comparecido en la rueda de prensa previa posterior al encuentro muy satisfecho por el resultado y por la imagen que había ofrecido el Salamanca UDS. Para empezar, ha hecho dado su visión del encuentro: «Enfocábamos la semana con la intención de hacer bueno el punto de la pasada jornada y creo que se ha visto a un equipo que desde el principio ha querido ir a por el partido, a ganar. Sabíamos que iba a ser un partido muy competido contra un Astorga que preveíamos que podía venir a meterse en un bloque medio o bajo y que nos teníamos que armar de paciencia. Tuvimos dos o tres ocasiones al principio que fue una pena que no nos pusiéramos por delante, pero creo que la mentalidad del equipo ha sido la de ir a ganar el partido en los noventa minutos. Tenemos que seguir mejorando, hay cosas muy buenas y cosas a mejorar, y cuanto antes mejoremos las cosas que peor hacemos, mejor nos vamos a encontrar durante los partidos«.

El técnico del Salamanca UDS cree que se cumplió el plan de partido: «Sabíamos que iba a ser muy largo, que teníamos que tener mucho balón y que no podíamos cometer errores innecesarios. Y que al final este tipo de partidos se ganan a partir del minuto 70, porque el rival psicológica y físicamente suele bajar. La entrada de los cambios nos ha dado mucha vida, con la doble punta, la línea de tres... Creo que ahí hemos cambiado un piquito al partido. Y quiero felicitar al equipo porque ha seguido el plan. Han seguido las instrucciones dadas tanto al principio como en el descanso y esta es la dinámica que tenemos que seguir».

Evidentemente, fue preguntado por el goleador: «Nosotros nunca dudamos de Servetti, ni de Javi (Delgado) ni de nadie que esté en el club. Al final, como siempre he dicho, tenemos a los que queremos. A Servetti hoy le ha tocado meter dos goles y estamos contentísimos por él, porque creo que se ha quitado un poquito el peso de encima. A partir de ahora creo que todo lo que pueda venir para él es bueno para el equipo«.

Sobre su influencia con el cambio de dibujo y las modificaciones de jugadores, ha querido da la importancia a ellos: «Hoy ha sido vital el banquillo. tanto los que han participado como los de fuera alentando y dando apoyo a los que estaban jugando. Y los que han entrado, tanto Marotías, como Aimar, como Javi... creo que han sumado. Y eso es lo bueno, porque al final hay once que juegan desde el principio pero muchas veces los que deciden los partidos son los que entran desde el banquillo«.

