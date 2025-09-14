Jorge García alaba a sus hombres: «Desde el primer minuto han ido a por el partido»

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

Jorge García ha comparecido en la rueda de prensa previa posterior al encuentro muy satisfecho por el resultado y por la imagen que había ofrecido el Salamanca UDS. Para empezar, ha hecho dado su visión del encuentro: «Enfocábamos la semana con la intención de hacer bueno el punto de la pasada jornada y creo que se ha visto a un equipo que desde el principio ha querido ir a por el partido, a ganar. Sabíamos que iba a ser un partido muy competido contra un Astorga que preveíamos que podía venir a meterse en un bloque medio o bajo y que nos teníamos que armar de paciencia. Tuvimos dos o tres ocasiones al principio que fue una pena que no nos pusiéramos por delante, pero creo que la mentalidad del equipo ha sido la de ir a ganar el partido en los noventa minutos. Tenemos que seguir mejorando, hay cosas muy buenas y cosas a mejorar, y cuanto antes mejoremos las cosas que peor hacemos, mejor nos vamos a encontrar durante los partidos«.

El técnico del Salamanca UDS cree que se cumplió el plan de partido: «Sabíamos que iba a ser muy largo, que teníamos que tener mucho balón y que no podíamos cometer errores innecesarios. Y que al final este tipo de partidos se ganan a partir del minuto 70, porque el rival psicológica y físicamente suele bajar. La entrada de los cambios nos ha dado mucha vida, con la doble punta, la línea de tres... Creo que ahí hemos cambiado un piquito al partido. Y quiero felicitar al equipo porque ha seguido el plan. Han seguido las instrucciones dadas tanto al principio como en el descanso y esta es la dinámica que tenemos que seguir».

Evidentemente, fue preguntado por el goleador: «Nosotros nunca dudamos de Servetti, ni de Javi (Delgado) ni de nadie que esté en el club. Al final, como siempre he dicho, tenemos a los que queremos. A Servetti hoy le ha tocado meter dos goles y estamos contentísimos por él, porque creo que se ha quitado un poquito el peso de encima. A partir de ahora creo que todo lo que pueda venir para él es bueno para el equipo«.

Sobre su influencia con el cambio de dibujo y las modificaciones de jugadores, ha querido da la importancia a ellos: «Hoy ha sido vital el banquillo. tanto los que han participado como los de fuera alentando y dando apoyo a los que estaban jugando. Y los que han entrado, tanto Marotías, como Aimar, como Javi... creo que han sumado. Y eso es lo bueno, porque al final hay once que juegan desde el principio pero muchas veces los que deciden los partidos son los que entran desde el banquillo«.