El Helmántico se carga de partidos la última semana de noviembre: cuadrangular, juvenil y primer equipo El Salamanca UDS anuncia la celebración de un torneo internacional juvenil, en el que los blanquinegros se enfrentarán al Sylmar, el Mid Valley y el Central Valley

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:54 Comenta Compartir

La reapertura del estadio Helmántico ha desatado un frenesí de ideas dentro de los despachos de la carretera de Zamora. Tras mudar al Liga Nacional del Tori al estadio, tras tres intentonas fallidas con anterioridad, esta semana pasada; esta, la gran novedad para el estadio es la celebración de un cuadrangular internacional -denominado UDS International Cup 2025-, que se celebrará entre el 24 y 29 de este mismo mes, con la participación del juvenil blanquinegro, junto con los conjuntos norteamericanos FC Sylmar, Mid Valley SC y Central Valley Premier FC.

«Será una semana para disfrutar, competir, aprender y seguir construyendo La Unión del Futuro desde la base», afirman desde el conjunto blanquinegro.

Con este anuncio, la última semana de noviembre acogerá partidos todos los días. Del 24 al 29 el torneo internacional, ese último día, además, el choque correspondiente a la jornada undécima de Liga en la Liga Nacional juvenil, en el que los canteranos blanquinegros reciben a partir de las 12:00 al Parquesol. Por último, la semana se cerrará con el partido del primer equipo en Segunda RFEF, frente al Burgos Promesas a partir de las 17:00 horas.