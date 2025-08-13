«Tengo ganas de levantar a la afición de sus asientos en el Helmántico con mi juego»

Jaime García Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:23 Comenta Compartir

Jorge García pidió jugadores que aportasen alegría a los dos flancos de ataque del Salamanca UDS, y desde Portugalete aterrizó un joven que encaja en el plan del primer entrenador salmantino como anillo al dedo. Después de dos últimos cursos en Tercera Federación dejando un aluvión de detalles, Aimar Barrera lo tenía claro: «Era el momento de dar el salto de categoría y salir de la zona de confort».

Tras sus apariciones en los compromisos de pretemporada, y lo visto en las sesiones de entrenamiento, el cuadro albinegro sabe que vuelve a contar con un filón en banda que pude ser una de las sensaciones de la presente Liga.

Aimar Barrera ha generado muy buenas sensaciones en este inicio entre la afición, ¿tiene usted la misma percepción?

—De momento seguimos en periodo de adaptación, de conocerme con los compañeros y con el cuerpo técnico. Pero, creo que en las tres semanas que llevamos hemos formado una 'mini' familia, y es por ahí donde se empieza para poder conseguir cosas grandes.

Es un jugador joven que ha estado ligado al fútbol vasco toda su vida. ¿Qué le ha llevado a dar el paso y cambiar de aires este verano?

—Ha sido una decisión muy complicada. A mí lo que más me costaba era salir de casa, es decir, de la zona de confort en la que estuve metido desde que tengo uso de razón. Creía que ahora era el momento. Después el estilo de juego que me contó Jorge y Álvaro, al final, para un extremo es lo mejor que hay.

Por tanto, ¿una única charla con el cuerpo técnico fue lo que lo que le acabó engatusando?

—Fue lo más importante. A los extremos nos piden estar fuera esperando balones para que tú puedas encarar, y luego en el tras pérdida pues ser lo mejor posible. Jugar en tres cuartos siempre, y siendo muy superiores con balón como ya se vio el sábado pasado. Fue la idea que me comentaron, y la que la que me hizo llegar hasta aquí.

Antes de tocar el derbi del pasado sábado, y con dicho estilo que ofrece el Salamanca UDS, ¿puede encontrar aquí su mejor versión?

—Hasta ahora, la idea que me comentaron es tal cual. Para un extremo tener esa libertad es lo mejor, pero tampoco irse del bolo si pierdes el balón. Además, se vé cómo incitamos en recuperar lo más rápido, ya que pues en muchos aspectos de todos los partidos vamos a ser superiores. Lo principal es no darles ese tiempo para que se replieguen y puedan hacernos daño.

Hablemos entonces del derbi de Copa Federación del pasado sábado. Mostraron una buena imagen, pero faltó lo principal, el gol.

—Es verdad que, si nos jugásemos tres puntos, sí que me hubiese dolido mucho más la derrota. Lo que más me duele es el hecho de que fuese un derbi y jugar como lo jugamos al final. En mi opinión, y también la de muchos, creo que fuimos totalmente superiores. Pero, esto es fútbol y si no la metes pues pasa lo que pasa.

¿Cree que la falta de acierto debería preocupar al vestuario, o es algo sencillo de subsanar?

—No nos preocupa, generamos ocasiones y acabarán entrando. Sinceramente, las sensaciones después del derbi fueron buenas. Todos nosotros sabemos que tenemos que pensar en mejorar cada cosita que podamos mejorar durante estas últimas semanas, y todo para llegar de la mejor manera a donde tenemos puesto el foco, que es en el primer partido de Liga en Bergantiños, eso seguro.

Desde el primer entrenamiento hemos visto como los pesos pesados no quieren un ápice de tranquilidad. ¿Ello también suma para crear esa 'mini' familia que están creando?

—Sí, claro. No solo pesos pesados, nadie te deja relajarte, y eso es bueno para lo que queremos. Los jóvenes tienen que sentirse queridos y arropados para que puedan dar su mejor nivel y su mejor versión y todos nos están brindando un apoyo incondicional.

En La Balastera y en el Reina Sofía evidenció que los aficionados del Salamanca UDS se lo van a pasan muy bien con sus incesantes galopadas por banda.

—Me gusta ser protagonista y poder hacer que vea la gente mi juego. Aunque, sobre todo, poder darle muchas alegrías a esta afición. Tengo ganas de levantar a la afición de sus asientos en el Helmántico con mi juego y poder jugar en este gran estadio. Debo reconocer que lo he visto un poco por dentro, pero bueno, prefiero verlo con el balón en los pies y esperemos que con muchas alegrías.

Por último, entrados ya en el tramo final de la preparación. ¿Qué les está pidiendo Jorge García, y personalmente, que le pide Aimar Barrera a estos últimos partidos?

—Seguir conociéndonos y terminar de conocernos para que el primer partido por lo menos podamos traer los tres puntos. Y ya si nos ponemos, pues poder meter el gol que es lo que nos falta, pero no porque no tengamos ocasiones sino es porque el fútbol es así. A veces la metes con el culo y otras veces hace esto lo posible y no entra.