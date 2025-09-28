El entrenador de la UD Ourense denuncia un lanzamiento de piedras a sus aficionados La Guardia Civil acudió rápidamente a la zona desde donde se habría realizado la presunta agresión, pero no localizó a nadie

El encuentro entre el Salamanca UDS y la UD Ourense disputado en Las Pistas del Helmántico ha finalizado con el resultado de 1-0 para los locales. A la conclusión del mismo, en la rueda de prensa, el entrenador del equipo gallego, Borja Fernández, ha denunciado una presunta agresión a sus aficionados.

Según ha relatado el exjugador del Real Madrid o el Real Valladolid, entre otros, los seguidores de la UD Ourense, situados en una zona de la instalación, habían recibido el lanzamiento de piedras desde fuera de la misma.

Una patrulla de la Guardia Civil, tras recibirse el aviso, acudió rápidamente detrás de los setos desde donde supuestamente se habrían lanzado las piedras, pero no localizó a nadie, ni tampoco en las cercanías.