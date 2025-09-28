Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados de la UD Ourense en Las Pistas. LAYA

El entrenador de la UD Ourense denuncia un lanzamiento de piedras a sus aficionados

La Guardia Civil acudió rápidamente a la zona desde donde se habría realizado la presunta agresión, pero no localizó a nadie

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:49

El encuentro entre el Salamanca UDS y la UD Ourense disputado en Las Pistas del Helmántico ha finalizado con el resultado de 1-0 para los locales. A la conclusión del mismo, en la rueda de prensa, el entrenador del equipo gallego, Borja Fernández, ha denunciado una presunta agresión a sus aficionados.

Según ha relatado el exjugador del Real Madrid o el Real Valladolid, entre otros, los seguidores de la UD Ourense, situados en una zona de la instalación, habían recibido el lanzamiento de piedras desde fuera de la misma.

Una patrulla de la Guardia Civil, tras recibirse el aviso, acudió rápidamente detrás de los setos desde donde supuestamente se habrían lanzado las piedras, pero no localizó a nadie, ni tampoco en las cercanías.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asalto en un conocido mesón de Cuatro Calzadas: el botín supera los 20.000 euros e incluye jamones y vino
  2. 2 Momentos de tensión en el puente de Enrique Estevan por un hombre en riesgo que intentaba precipitarse al río Tormes
  3. 3 El piso más caro a la venta en Salamanca: un millón de euros por un tercero sin ascensor
  4. 4 Albañiles piratas: así operan en obras domésticas ya pagadas
  5. 5 Una mujer herida tras ser atropellada en la avenida de Los Cipreses
  6. 6 Un toro indultado a casi 9.000 kilómetros de Cabezal Viejo
  7. 7 El último punky salmantino: «Soy un punk de postal, de tarjeta de plástico, no de suburbio»
  8. 8 Herido un menor de 15 años al colisionar con un turismo mientras iba en patinete
  9. 9 Multa de 1.000 euros y sanción de seis puntos por conducir ebrio en Peñaranda de Bracamonte
  10. 10 Sentencia pionera en Salamanca ante las estafas por mensaje de móvil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El entrenador de la UD Ourense denuncia un lanzamiento de piedras a sus aficionados

El entrenador de la UD Ourense denuncia un lanzamiento de piedras a sus aficionados