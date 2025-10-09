Elogio de Jorge García a los jugadores con menos minutos en el Salamanca UDS: «La racha viene de ellos» El técnico avisa sobre los peligros de la SD Sarriana y la autocomplacencia tras enlazar dos choques seguidos ganados: «Son un recién ascendido, pero su idea de juego no tiene nada que ver con eso».

Iván Ramajo Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 13:19 Comenta Compartir

El Salamanca UDS afronta este sábado (17:00 horas) un nuevo compromiso de Liga en Las Pitas ante la SD Sarriana, un rival recién ascendido que, según el técnico blanquinegro, «tiene una idea muy clara y un juego vistoso». En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador salmantino subrayó la importancia de mantener la concentración y la exigencia interna. «No somos un staff ni tenemos una plantilla que le valgan las excusas, sea el escenario que sea», apuntó con firmeza.

Sobre el rival, destacó su propuesta: «La Sarriana es un recién ascendido, pero su idea de juego no tiene nada que ver con eso. Forman una estructura con balón, atraen al rival y ejecutan muy bien tanto en ataque como en fase defensiva».

El técnico reconoció también la buena dinámica del grupo y la implicación de todos los jugadores, incluso de los que cuentan con menos minutos: «La buena dinámica viene dada por el rol que están teniendo los jugadores que menos participan. Cuando no lo hacen, suman desde fuera, y eso se nota en el ambiente y en los resultados».

En el apartado físico, confirmó que las molestias de Mancebo este miércoles se quedaron en eso, además de que los jugadores en la enfermería evolucionan positivamente: «Dani Hernández está en la última fase de la recuperación; veremos si entra en convocatoria o le damos más margen. Lara volverá tras la sanción, y Davo sigue recuperándose con el apoyo del grupo».

El entrenador valoró la última victoria como un paso adelante en el trabajo defensivo: «Me gustó porque conseguimos mantener la portería a cero, que es siempre el objetivo. Hay que seguir creciendo en fase ofensiva, pero el trabajo partido a partido está en defensa». Sobre la competencia interna en la meta, fue claro: «El papel de Jon y Leo está siendo fantástico, a un nivel altísimo. Se aprietan entre ellos y eso eleva el rendimiento de todos; en la sesión de este jueves han sido los mejores».

Por último, quiso enfriar cualquier euforia pese al buen inicio liguero: «Es un buen comienzo y habla bien del trabajo de todos, pero solo vamos por la jornada 6. Esto es una carrera de fondo. Entiendo que se nos mire como candidatos al playoff, pero el mensaje desde el primer día es el mismo: mejorar cada jornada y seguir sumando».

«QUEREMOS JUGAR EN EL ESTADIO, PERO LAS PISTAS NO SON EXCUSA»

Con la fumata negra para el Helmántico recién salida por la chimenea de los despachos de la carretera de Zamora, Jorge García regateó las preguntas sobre este tema con habilidad: «Creo que no es una respuesta que tenga que dar yo, queremos jugar en el estadio, pero como hemos dicho otras veces no es una excusa para plantear el partido del sábado, con intenciones de más tres. No hay excusas. Durante esta semana no he preguntado, nosotros nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar, sensaciones», concluyó.