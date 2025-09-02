Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Álvaro Boyero, segundo entrenador del Salamanca UDS, durante la charla previa a la sesión de este martes. LAYA

Dura charla como previa de la Liga en el Salamanca UDS: «Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, nos hemos comido campos de mierda»

Jon Villanueva y Álvaro Boyero toman la palabra en la primera sesión semanal y ponen los puntos sobre las íes tras la derrota frente al RSD Alcalá, que Jorge García calificó como vergonzosa

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:29

Jorge García ya dijo bastante tras la derrota frente al RSD Alcalá en el último choque de la pretemporada: «Nos vamos todos muy dolidos con la imagen que hemos dado. Todos tenemos que asumir la responsabilidad». En la jornada de este martes, en la que su vestuario ha levantado el telón de la primera semana pura y dura de competición, se limitó a invitar a jugadores y al resto del staff a hablar: «No voy a decir nada, prefiero que lo digáis vosotros».

Jon Villanueva, con el debate en la portería sin resolver, sacó los galones de capitán a relucir y fue tan claro como siempre: «Tenéis que valorar lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Nos hemos comido campos de mierda por todo Castilla y León, nos ha llevado mucho trabajo como para tirarlo por la borda», dijo el guardameta vasco que cumple su cuarta campaña defendiendo los colores blanco y negro. Antes de que ninguno de sus compañeros pudiera decir esta boca es mía, advirtió: «Siempre hay un es que. Y es no puede ser».

Dicho esto, Álvaro Boyero -mano derecha del preparador salmantino- dejó las cartas sobre la mesa de la relación que va a mantener el staff con la primera plantilla blanquinegra: «U os centráis, o no jugáis. Hay que dar un puntito más en todo. El domingo van a viajar 20 jugadores y 4 o 5 se quedarán fuera, vosotros sabréis si queréis ir o quedaros. Si tenemos que jugar con 12 lo haremos…».

