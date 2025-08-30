El Salamanca acaba el verano con derrota ante el Alcalá (2-0) Los salmantinos volvieron a acusar su falta de gol

Sábado, 30 de agosto 2025

El Salamanca UDS puso fin a una irregular pretemporada con una nueva derrota, la tercera en siete partidos, al caer frente al Alcalá por 2-0, y quedándose sin marcar una vez más.

El equipo de Jorge García, que terminó muy descontento con la actuación de su equipo, tuvo algunas oportunidad, pero también Jon Villanueva evitó que el marcador hubiera sido más abultado.

Un gol en los primeros minutos de la segunda parte y otro ya en el añadido, fueron la puntilla para un Salamanca UDS que tendrá que dar otra imagen en el debut liguero contra el Bergantiños.