Dani Hernández trabajando con normalidad durante el primer tramo de la sesión de este miércoles. LAYA

Doble susto de Mancebo, que no acaba la sesión en el Salamanca UDS

Jorge García insiste en la «pausa» preparando el choque de este domingo con la incertidumbre del escenario en el que se jugará

Iván Ramajo

Salamanca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:35

Comenta

Todas las miradas del entrenamiento del vestuario del Salamanca UDS apuntaban al estadio Helmántico, donde los trabajadores daban los últimos retoques a la instalación eléctrica en la cubierta de Tribuna y se afanaban en limpiar los pasillos exteriores de acceso.

La posibilidad de jugar en el estadio redobla la ilusión de los dos partidos ganados. Frente a la SD Sarriana el objetivo, cómo no, vuelve a ser sumar los tres puntos. Y en eso se ha afanado Jorge García, avisado por el gran encuentro disputado por los gallegos ante el Numancia, en una sesión en la que Dani Hernández no completó todos los ejercicios, previsiblemente, por última vez. La «pausa», la «tranquilidad», fueron las palabras más repetidas por el entrenador blanquinegro, mientras el equipo desarrollaba la sesión de trabajo en los campos anexos al Tori. Especialmente en el 11 para 11.

Fue en este momento de la jornada de trabajo, en el que Adrián Mancebo se llevó el doble susto. Primero en un choque que le afectó en su hombro izquierdo y posteriormente una afectación en la pierna que le obligó a marcharse al vestuario antes de la hora. Al jugador madrileño le preocupa el hecho de no recordar el golpe con el que se había producido esta segunda lesión.

Lara y el ausente Davo sigue siendo por tanto los únicos jugadores que no pisaron el terreno de juego ni un solo minuto en la sesión de este miércoles.

