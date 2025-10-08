Novedad importante: el Salamanca UDS confía en jugar este sábado en el Helmántico El club anuncia que el Ayuntamiento de Villares visitará este jueves el estadio para realizar si ha cumplido con todos los requisitos

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:25

El día ha amanecido con una novedad importante en el Salamanca UDS: confía en poder disputar el partido de este sábado a las 17:00 horas contra el Sarriana ya en el estadio Helmántico.

A pesar de que a lo largo del martes fuentes del Ayuntamiento de Villares de la Reina comunicaban que no tenían ninguna comunicación por parte del club sobre que todo estuviera ya listo, a primera hora de este miércoles el Salamanca UDS ha lanzado el siguiente comunicado: «Nuestro objetivo es disputar el encuentro en el estadio Helmántico. Mañana, jueves, el Ayuntamiento realizará la revisión final de la obra. Comunicaremos la sede definitiva en cuanto recibamos la resolución oficial».

Lo que también señalaron desde el consistorio de Villares de la Reina es que una vez que recibieran la notificación, su intención era la de actuar a la mayor rapidez posible para que, en el caso de que estén subsanadas todas las deficiencias que observaron los técnicos municipales y que detallaron en el correspondiente informe con el que decretaron el cese de actividad, el Helmántico pueda estar disponible cuanto antes.

