Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del exterior del estadio Helmántico. ARCHIVO

Novedad importante: el Salamanca UDS confía en jugar este sábado en el Helmántico

El club anuncia que el Ayuntamiento de Villares visitará este jueves el estadio para realizar si ha cumplido con todos los requisitos

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:25

Comenta

El día ha amanecido con una novedad importante en el Salamanca UDS: confía en poder disputar el partido de este sábado a las 17:00 horas contra el Sarriana ya en el estadio Helmántico.

A pesar de que a lo largo del martes fuentes del Ayuntamiento de Villares de la Reina comunicaban que no tenían ninguna comunicación por parte del club sobre que todo estuviera ya listo, a primera hora de este miércoles el Salamanca UDS ha lanzado el siguiente comunicado: «Nuestro objetivo es disputar el encuentro en el estadio Helmántico. Mañana, jueves, el Ayuntamiento realizará la revisión final de la obra. Comunicaremos la sede definitiva en cuanto recibamos la resolución oficial».

Lo que también señalaron desde el consistorio de Villares de la Reina es que una vez que recibieran la notificación, su intención era la de actuar a la mayor rapidez posible para que, en el caso de que estén subsanadas todas las deficiencias que observaron los técnicos municipales y que detallaron en el correspondiente informe con el que decretaron el cese de actividad, el Helmántico pueda estar disponible cuanto antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  2. 2 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  3. 3 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  4. 4 Las cabañuelas y su refrán advierten de lo que viene en los próximos días: «Si mucha agua en octubre ves...»
  5. 5 Adiós al buen tiempo: la AEMET pone fecha a una lengua de aire frío que revolucionará el tiempo
  6. 6 900 candidatos para 63 puestos en hostelería: entrevistas express en la Cámara de Comercio
  7. 7 Bahía de Berenguela: un nuevo concepto residencial en Salamanca
  8. 8 La Fiscalía pide 8 años de cárcel para un vecino de Guijuelo por mandar a otro a la UVI de un navajazo
  9. 9 La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet
  10. 10 El lío de la dermatosis nodular contagiosa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Novedad importante: el Salamanca UDS confía en jugar este sábado en el Helmántico

Novedad importante: el Salamanca UDS confía en jugar este sábado en el Helmántico