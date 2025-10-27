¿Serán las definitivas?: Dueñas fija nuevas fechas 'clave' para la reapertura del Helmántico El director general del Salamanca UDS le asegura al ayuntamiento de Salamanca que el de este domingo ha sido su último choque en las martes, asegurando que este martes habrá una «previsita» y que el miércoles ya tendrá «ok». Villares, por su pate, sigue sin saber «nada»

El caso Helmántico -su reapertura tras cinco meses sin jugarse un encuentro de carácter oficial debido a su cese de actividad- sigue sumando capítulos. Tras prorrogar motu proprio una semana más su estancia en Las Pistas este pasado jueves -circunstancia que no fue notificada oficialmente a la RFEF, como advirtió el colegiado de este pasado domingo en su acta-, el Salamanca UDS se enfrenta a un nuevo punto de break. Con las fechas de este martes y miércoles como 'claves' según ha fijado el director general del club, Rafael Dueñas.

En este sentido, ha asegurado a las administraciones que este martes habrá una «previsita» para lograr el certificado del Organismo de Control Autorizado y que será al día siguiente cuando tendrá el «ok» definitivo.

Esta nueva previsión llega después de haber fijado el choque frente al Coruxo de este domingo (17:00 horas) también en Las Pistas. Y sin que el Consistorio de Villares de la Reina siga sin tener ningún tipo de constancia de que las circunstancias del estadio Helmántico hayan cambiado.