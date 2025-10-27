Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados pidiendo la reapertura del Helmántico este domingo. LAYA

¿Serán las definitivas?: Dueñas fija nuevas fechas 'clave' para la reapertura del Helmántico

El director general del Salamanca UDS le asegura al ayuntamiento de Salamanca que el de este domingo ha sido su último choque en las martes, asegurando que este martes habrá una «previsita» y que el miércoles ya tendrá «ok». Villares, por su pate, sigue sin saber «nada»

Iván Ramajo
Jaime García

Iván Ramajo y Jaime García

Salamanca

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:41

Comenta

El caso Helmántico -su reapertura tras cinco meses sin jugarse un encuentro de carácter oficial debido a su cese de actividad- sigue sumando capítulos. Tras prorrogar motu proprio una semana más su estancia en Las Pistas este pasado jueves -circunstancia que no fue notificada oficialmente a la RFEF, como advirtió el colegiado de este pasado domingo en su acta-, el Salamanca UDS se enfrenta a un nuevo punto de break. Con las fechas de este martes y miércoles como 'claves' según ha fijado el director general del club, Rafael Dueñas.

En este sentido, ha asegurado a las administraciones que este martes habrá una «previsita» para lograr el certificado del Organismo de Control Autorizado y que será al día siguiente cuando tendrá el «ok» definitivo.

Esta nueva previsión llega después de haber fijado el choque frente al Coruxo de este domingo (17:00 horas) también en Las Pistas. Y sin que el Consistorio de Villares de la Reina siga sin tener ningún tipo de constancia de que las circunstancias del estadio Helmántico hayan cambiado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos pueblos de Salamanca en los que más ha llovido, aparte de la capital, este sábado
  2. 2 El Salamanca UDS le regala tres puntos a la Segoviana (1-2)
  3. 3 Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
  4. 4 La tribuna sobre la Gran Vía: esta es la historia de las escaleras de la Riojana
  5. 5 Supera la tasa de alcoholemia permitida y provoca un accidente en la Gran Vía
  6. 6 Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
  7. 7 MAHOCI: referente en obra civil y compromiso con Salamanca
  8. 8 Robó un generador en Cabezuela y acabó amenazando al dueño con un destornillador: su condena 61
  9. 9 El mercado inmobiliario de Salamanca: pisos a menos de la mitad de precio que en Madrid y alquileres 400 &euro; más bajos
  10. 10 Las protectoras claman por ayuda de cara al invierno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Serán las definitivas?: Dueñas fija nuevas fechas 'clave' para la reapertura del Helmántico

¿Serán las definitivas?: Dueñas fija nuevas fechas &#039;clave&#039; para la reapertura del Helmántico