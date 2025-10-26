'Tirón de orejas' al Salamanca UDS por el estadio Helmántico en el acta arbitral El colegiado recoge en sus observaciones que el club no había notificado el cambio de sede pese a decidir el jueves que se jugaba en Las Pistas

La rocambolesca historia del Salamanca UDS con el estadio Helmántico desde que se decretó el cese de la actividad el pasado verano -ya han pasado cinco meses desde que se disputó el último choque oficial en su interior- está sorprendiendo a propios y extraños, al margen de dejar anécdotas jugosísimas en torno a las obras de adecuación, el porcentaje de ejecución o la mano de obra empleada.

En este sentido, hasta los árbitros han tenido que tomar cartas en el asunto. Y así, el colegiado de la contiende entre el Salamanca UDS y la Gimnástica Segoviana, Miguel Gómez Carral, le afeó al personal de administración del club blanquinegro su dejadez, ya que, tal y como se recoge en el acta, no se había «notificado» oficialmente el cambio del Helmántico a Las Pistas, pese a que la decisión de jugar en el campo municipal se tomó este pasado jueves.

Cabe recordar que, por primera vez en cuatro choques, la afición blanquinegra ha mirado al director general Rafael Dueñas por este motivo. Reclamándole a través de pancartas la reapertura del recinto; y eso que la ilusión por ver los partidos del Salamanca UDS no pasan por su mejor momento, ya que el encuentro de este domingo ha sido el de menor seguimiento desde las gradas de toda la campaña, con 1.230 personas, según las cuentas del propio club, cifran inferior a los encuentros anteriores frente a la SD Sarriana (1.570), la UD Ourense (1.610) y el Atlético Astorga (1.355).