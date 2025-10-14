Corrección del acta del Salamanca UDS - Sarriana con una novedad sustancial Fernández Buergo ha añadido un anexo para cambiar la autoría del primer gol del conjunto blanquinegro

Piña de los jugadores del Salamanca UDS celebrando el tanto de Carrasco este sábado en Las Pistas.

Iván Ramajo Salamanca Martes, 14 de octubre 2025, 12:21

El colegiado del último encuentro disputado por el Salamanca UDS, el asturiano Carlos Fernández Buergo, ha corregido su acta del choque entre el conjunto blanquinegro y la SD Sarriana, añadiendo un anexo otorgándole la autoría del primero de los dos tantos blanquinegros a Carrasco y no al visitante Nacho en propia puerta, como así redactó en primera instancia.

De este modo, el canterano es ya el segundo máximo artillero del conjunto blanquinegro en lo que va de Liga con dos tantos, tan solo superado por el panzer uruguayo Pablo Servetti que suma cuatro en su haber. Los otros goleadores de la plantilla en Liga en estas seis primeras jornadas de competición son Mancebo, Lara, Abraham y Tomi, con un tanto cada uno.

