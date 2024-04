Chiapas: «Desde Navidad me arrepiento de los puntos que dejamos escapar en la primera vuelta»

Jehu Chiapas ha comparecido este viernes en la sala de prensa del Helmántico para hablar de la situación del equipo y del partido que afrontarán en 24 horas en el mismo escenario frente al Atlético Astorga. El técnico mexicano considera que la derrota de la pasada semana en Tordesillas no les tiene que hacer cambiar su idea («Fue de penalti en el último minuto») y confía en conseguir de aquí hasta el final los máximos puntos posibles y entonces ver en qué situación están.

«Esto es fútbol, no vamos a hacer un drama por una derrota. Ha sido una semana para corregir detalles y seguir con nuestro objetivo partido a partido, sumando los máximos puntos posibles ante un rival mañana que va a ser muy complicado porque, al igual que nosotros, está haciendo una gran segunda vuelta. Hay que corregir algunos detalles, pero no volvernos locos. No podemos dejar de confiar en lo que veníamos haciendo muy bien», fueron sus primeras palabras.

Chiapas no hace cuentas para los cuatro partidos que restan: «Nunca entramos en eso. Siempre el objetivo ha sido sumar los máximos puntos posibles y el día del Santa Marta (última jornada) ver en qué situación estamos. En la segunda vuelta hemos remontado puestos, nos hemos puesto segundos, y ahora no debemos bajar de ahí. Y todo lo que se pueda mejorar, adelante».

El entrenador no oculta que los puntos perdidos en la primera vuelta han sido una losa: «Me arrepiento desde hace mucho, desde Navidad, de todos los puntos que perdimos, pero no sirve de nada pensar atrás».