Castigo para el Salamanca UDS también en la tabla: así queda la clasificación en el Grupo 1 de la Segunda RFEF Los blanquinegros salen de los puestos de playoff tras su derrota en Los Pajaritos

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 19:54

La derrota en Los Pajaritos frente al Numancia ha tenido consecuencias en la tabla de clasificación para el Salamanca UDS. El equipo de Jorge García ha abandonado los puestos de playoff de ascenso a Primera Federación. Y su lugar ha sido ocupado por la Gimnástica Segoviana, que ganó frente al Real Ávila por la mínima antes de visitar Salamanca este próximo domingo en horario matinal.

La clasificación del Grupo 1 de la Segunda Federación la sigue encabezando el Deportivo Fabril, con 19 puntos, pese a que esta jornada ha cedido sus dos primeros puntos del curso tras empatar con el Lealtad en Villaviciosa. Segundo sigue el Real Oviedo Vetusta que volvió a empatar y suma 15 puntos; uno menos tiene la citada Segoviana, el Bergantiños y el Real Ávila, que cierra los puestos de playoff. Con 13 y sexto clasificado se ubica el Salamanca UDS.

A siete puntos de distancia de los blaquinegros se encuentra el playout, que ocupa la UD Ourense, mientras que en descenso se encuentran el Burgos Promesas con los mismos 6 puntos, el Sámano, el Atlético Astorga, la UP Langreo y el Lealtad.

LOS RESULTADOS DE LA 7ª JORNADA

Oviedo Vetusta 1-1 Marino de Luanco

Sámano 2-1 Valladolid Promesas

Atlético Astorga 1-1 Rayo Cantabria

UD Ourense 1-0 UP Langreo

Lealtad Villaviciosa 0-0 Deportivo Fabril

Bergantiños 4-2 Burgos B

Numancia 3-1 Salamanca UDS

Sarriana 1-2 Coruxo

Segoviana 1-0 Real Ávila

PRÓXIMA JORNADA

En el siguiente capítulo de Liga, el Salamanca UDS afronta su cuarto partido como local y quién sabe si por fin se desarrollará con el estadio Helmántico como escenario de la acción. El próximo domingo 26 de octubre, desde las 12 horas, el equipo dirigido por Jorge García recibe a la Gimnástica Segoviana, que cierra el playoff de ascenso a Primera Federación con 12 puntos.