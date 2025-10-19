Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pulpón forcejea con Moustapha. SALAMANCA CF UDS

Castigo para el Salamanca UDS también en la tabla: así queda la clasificación en el Grupo 1 de la Segunda RFEF

Los blanquinegros salen de los puestos de playoff tras su derrota en Los Pajaritos

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:54

Comenta

La derrota en Los Pajaritos frente al Numancia ha tenido consecuencias en la tabla de clasificación para el Salamanca UDS. El equipo de Jorge García ha abandonado los puestos de playoff de ascenso a Primera Federación. Y su lugar ha sido ocupado por la Gimnástica Segoviana, que ganó frente al Real Ávila por la mínima antes de visitar Salamanca este próximo domingo en horario matinal.

La clasificación del Grupo 1 de la Segunda Federación la sigue encabezando el Deportivo Fabril, con 19 puntos, pese a que esta jornada ha cedido sus dos primeros puntos del curso tras empatar con el Lealtad en Villaviciosa. Segundo sigue el Real Oviedo Vetusta que volvió a empatar y suma 15 puntos; uno menos tiene la citada Segoviana, el Bergantiños y el Real Ávila, que cierra los puestos de playoff. Con 13 y sexto clasificado se ubica el Salamanca UDS.

A siete puntos de distancia de los blaquinegros se encuentra el playout, que ocupa la UD Ourense, mientras que en descenso se encuentran el Burgos Promesas con los mismos 6 puntos, el Sámano, el Atlético Astorga, la UP Langreo y el Lealtad.

LOS RESULTADOS DE LA 7ª JORNADA

Oviedo Vetusta 1-1 Marino de Luanco

Sámano 2-1 Valladolid Promesas

Atlético Astorga 1-1 Rayo Cantabria

UD Ourense 1-0 UP Langreo

Lealtad Villaviciosa 0-0 Deportivo Fabril

Bergantiños 4-2 Burgos B

Numancia 3-1 Salamanca UDS

Sarriana 1-2 Coruxo

Segoviana 1-0 Real Ávila

PRÓXIMA JORNADA

En el siguiente capítulo de Liga, el Salamanca UDS afronta su cuarto partido como local y quién sabe si por fin se desarrollará con el estadio Helmántico como escenario de la acción. El próximo domingo 26 de octubre, desde las 12 horas, el equipo dirigido por Jorge García recibe a la Gimnástica Segoviana, que cierra el playoff de ascenso a Primera Federación con 12 puntos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El trastorno poco común que obliga a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Gran despliegue policial hasta el after de la Cuesta de Sancti Spíritus por una acalorada pelea
  3. 3 Localizan a una mujer de 87 años desaparecida en Santa Marta de Tormes
  4. 4 Dolor en el pueblo por el adiós a un comercio con más de cien años: «Ha llegado el momento, cierro tranquila»
  5. 5 Accidente con atrapados y cuatro heridos en Berrocal de Huebra tras un vuelco en la SA-210
  6. 6 Más de 200 plazas de aparcamiento gratuito en un nuevo parking en la capital
  7. 7 80 años del faro de agua que señaló el norte de la capital
  8. 8 Furor por Turizo: «Llevo desde las 6 de la mañana»
  9. 9 Unionistas no entiende de favoritos y asalta el estadio Heliodoro Rodríguez López con un señor partido (0-2)
  10. 10 Tres incidentes marcan la madrugada de este domingo en la capital: el último se salda con un motorista trasladado al Hospital

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Castigo para el Salamanca UDS también en la tabla: así queda la clasificación en el Grupo 1 de la Segunda RFEF

Castigo para el Salamanca UDS también en la tabla: así queda la clasificación en el Grupo 1 de la Segunda RFEF