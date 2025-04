Casado, sincero: «En estos dos partidos se ha visto el nivel que puedo tener»

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 25 de abril 2025, 15:43 Comenta Compartir

El Salamanca UDS regresó este jueves a los entrenamientos tras la victoria frente al Real Ávila y lo hizo con una sesión en la que predominó el buen rollo. El hecho de hacer evitado el descenso directo y tener la salvación definitiva a un punto ha hecho que dentro del vestuario todo esté mucho más relajado. El gran protagonista del día fue Iván Casado, que recibió las bromas de sus compañeros tras haber marcado el gol del triunfo, y que reconocía al término del entrenamiento que tanto el equipo como él en particular han notado la mejoría en los últimos choques. «Veníamos sufriendo mucho porque estar ahí abajo no es lo que queríamos y la victoria en Ávila nos da la tranquilidad que veníamos buscando», comentaba el central palentino.

«Se ha visto otra cara, con el equipo queriendo sacarlo adelante, y es verdad que matemáticamente no está hecho, pero tenemos una buena oportunidad este fin de semana de cerrarlo de forma definitiva», relataba sobre las sensaciones a nivel colectivo y la posibilidad de olvidarse de todos los problemas este domingo contra el Langreo, puesto que todavía tienen la asignatura pendiente del Helmántico: «Por h o por b en casa no hemos estado bien y en muchos partidos hemos salido con malas sensaciones. Nos merecemos darle una alegría a la afición, terminar el año en casa de la mejor manera posible y con una victoria».

A la hora de intentar explicar a qué se debe el cambio para bien del Salamanca UDS, esto es lo que respondía: «El cambio de entrenador hace que con ese aire nuevo todos demos un punto más y esa unión dentro del campo, con todo el mundo dejándose todo en cada duelo y en cada balón y eso ha hecho que defendiéramos mucho mejor. Los resultados son los que marcan las dinámicas y el día a día. Cuando ganas todo se ve de manera diferente y la semana se lleva mucho mejor».

Y no oculta estar también contento por su mejoría particular, culminada con el gol: «En estos dos últimos partidos se ha visto el nivel que puedo tener y que quizá no he demostrado durante muchos partidos. Y contento también porque tenía ganas de poner ese granito de arena en la parte ofensiva, que para los centrales es más difícil».