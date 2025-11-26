El balón parado se le atraganta al Salamanca UDS Un 42% de goles encajados nacen de córneres, falta o saques de banda en contra. En las últimas dos citas los de Jorge García han recibido gol en saques de esquina

Cumplidas doce jornadas de Liga, todos los rivales del Salamanca UDS saben cómo meterle mano: con balones aéreos. En cinco de los doce partidos disputados, el equipo dirigido por Jorge García ha dejado su portería a cero, sin embargo, en el resto de citas (7) siempre ha encajado al menos un gol que ha nacido en un saque de esquina, balón parado o mediante centros laterales.

Ante el Bergantiños se abrió el grifo cuando un saque de banda directo al punto de penalti en el minuto 53 de juego desembocó en un mal despeje que aprovecharon los gallegos con un zapatazo que quitó las telarañas a la portería salmantina para hacer el 2-1. En la siguiente jornada lejos de casa, tras poner el candado en Las Pistas contra el Atlético Astorga, regresaron los problemas en el encuentro ante el Deportivo.

El filial blanquiazul estrenó el marcador de Abegondo después de culminar un saque de esquina botado desde la derecha. La zaga perdió la marca en el segundo palo y un cabezazo tocó en Marotías para poner el 1-0. No solo las carencias aparecieron a domicilio, ya que la Sarriana, como vistante, sacó los colores a la zaga charra con una jugada ensayada que comenzó en la línea divisoria de los dos campos. El cuadro gallego encontró a Berardozzi y éste no falló para zanjar la acción ensayada.

En el siguiente capítulo de Liga, contra el Numancia, un centro lateral dejó vendido a Leo Mendes, quién solo pudo observar el cabezazo inapelable de Jony, que remató libre de marca un gran balón desde la derecha para colocar el 1-0.

Y, frente a la Segoviana, los dos goles llegaron en balones aéreos. Primero un centro lateral al segundo palo fue cazado por Chupo para superar a los salmantinos, y ya en la segunda parte, Silva ganó la partida a Souley en un nuevo córner mal defendido. Así, se llegó a la novena jornada habiendo encajado diez goles. De ellos, seis (2 de córner, 2 de centros laterales, 1 de falta y 1 de saque de banda) vinieron por errores a la hora de defender el balón parado.

Pese a que la fiabilidad atrás volvió a tomar protagonismo en las siguientes dos jornadas, al no recibir goles ante el Coruxo y el Valladolid Promesas, el regalo de puntos en el balón parado volvió a la senda del Salamanca UDS en los dos últimos compromisos de Liga contra el Real Ávila y el Marino de Luanco. Los abulenses lograron el empate antes del descanso tras las dudas de Leo Mendes bajo los palos. Un empate que acabó siendo un golpe moral para las aspiraciones charras en el duelo liguero. Y este pasado fin de semana, por segunda jornada consecutiva, se encajó tras un córner contra el Marino de Luanco.

7 de los 14 tantos encajados, en los quince primeros minutos de cada parte

En las últimas ruedas de prensa Jorge García reiteró la importancia de salir concentrado en los primeros compases de cada parte, y no es para menos porque el Salamanca UDS ha encajado tres goles en los primeros quince minutos del primer tiempo, y cuatro tantos cumplidos los primeros quince minutos del segundo acto. En la primera parte, los charros encajaron contra el Sarriana en el 14, ante el Numancia en el 11 y frente a la Segoviana a los 6 minutos. Por otro lado, en los primeros compases de las segundas partes, el equipo del Tormes encajó contra el Bergantiños en el minuto 53, ante el Numancia en el 48 y frente al Ávila se recibieron goles en el 48 y en el 50.

En las segundas partes se marcan más goles y también se encajan más

El Salamanca UDS llega a la decimotercera jornada con un saldo goleador de 17 tantos a favor y 14 en contra. Y sus registros confirmar que el acierto de cara a portería se encuentra en mayor medida en la segunda parte, pero, al mismo tiempo, en los segundos 45 minutos es cuando sus rivales le hacen más daño. De las 17 dianas a favor, doce llegaron en el segundo acto y cinco fueron celebradas en la primera mitad. Mientras que de los 14 goles encajados, 8 dianas se dieron en la segunda parte.