La semilla del histórico CD Guijuelo de la temporada 2013/14 con Rubén de la Barrera en el banquillo quedó prendida en el Municipal Luis Ramos para los restos. Y sino solo hay que ver el once tipo de aquél equipo nombre por nombre: Jonathan, Carlos Rubén, Chuchi, Razvan, Antonio Pino... Los mismos nombres que el domingo se van a ver las caras frente a frente con el entrenador que les llevó a jugar una fase de ascenso: “Él nos conoce muy bien, porque seguimos un buen grupo de entonces, pero nosotros también sabemos qué cosas propone...”, dice Razvan con el cuchillo entre los dientes. “Nos estamos jugando salir del descenso, no tenemos tiempo para recordar”, dice el lateral rumano que con De la Barrera superó la barrera de los 2.000 minutos disputados.

“Esto no quiere decir que no sea bonito recordar el pasado, pero a nosotros nos preocupa el presente”, insiste Razvan antes de abrir la lata de los recuerdos: “La vedad es que jugábamos a algo que no se había visto nunca en Segunda B, hicimos historia en la categoría”, apunta. “Aquella historia que tuvo el final que todos sabéis no empezó muy bien, las primeras cinco jornadas nos costó arrancar tela, hasta que llegamos a Mareo contra el Sporting B y le mentimos cinco goles y salimos disparados, todas esas cosas que entrenábamos y que eran poco habituales nos empezaron a salir y acabaron gustando a todo el mundo”. Ahora la historia se escribe de manera distinta: “A nosotros nos hace falta un triunfo así, y el Deportivo también, vamos a intentar ser nosotros los que consigamos una victoria de prestigio que nos permita tirar para arriba en un campazo como el de Riazor”.