Rafael Dueñas a los árbitros del Guijuelo-Salamanca B: “Panda de rateros. Hijos de puta”

El director general del Salamanca, Rafael Dueñas, fue identificado por la Guardia Civil en el encuentro entre el Guijuelo-Salamanca B disputado este miércoles en el Municipal Luis Ramos y que acabó con 0-0. Fue el colegiado del encuentro el que solicitó a los agentes que le identificaran después de las protestas y los insultos de Dueñas, según refleja el acta del encuentro.

“Durante el partido se ubicó detrás del asistente número 1 realizando protestas airadas y aspavientos continuados durante todo el partido y se dirige en los siguientes términos. Sois una panda de rateros. Menudos sinvergüenzas. No tenéis ni puta idea, regresen a sus casas y no vuelvan por aquí. Es que son malísimos, hay que ser hijos de puta, son malísimos”, refleja el colegiado en el acta del encuentro.

Rafael Dueñas niega que se haya pronunciado en esos términos. “Esos insultos y esas expresiones que pone en el acta yo no las utilizo. No les insulté, aunque sí que les recriminé algunas decisiones arbitrales, pero no con insultos”, explicó el director general del Salamanca a este diario.