El Guijuelo no puede con el Salamanca ‘B’ (0-0)

No ha habido suerte con el gol en el partido aplazado que se ha celebrado en Guijuelo. El equipo chacinero y el Salamanca se han enfrentado en una noche tan fría en temperatura como goles. Y no ha sido porque ambos equipos no lo intentaran pero no encontraron el hueco para el gol gracias a la intervención de ambos porteros. Ha habido ocasiones para todos los gustos como un balón que se estrelló en el larguero en un lanzamiento del Salamanca y un gol anulado, también a los salmantinos, por fuera de juego.

En la parte verdiblanca, una falta ha provocado un penalti pero Mike adivinó las intenciones de Cristóbal Gil y dio al traste con la esperanza de abrir el marcado. Al final, empate a cero no sin bronca entre ambos equipos.