Primera derrota como local del Guijuelo este curso (1-2)

Al CD Guijuelo el inicio de la segunda vuelta le ha cambiado el paso. Tanto, que ayer encajó su primera derrota en el Luis Ramos en lo que va de temporada, en un choque en el que Valladolid Promesas le aplicó su propia medicina.

Al partido le costó despegar un mundo; el respeto entre los dos conjuntos era máximo. El CD Guijuelo estaba bien plantado en el campo y el Valladolid Promesas no pasaba de tocar en terrenos poco comprometidos. Y así un minuto y otro y ... Tan solo el “piii” de Oreiro Hermida rompía lo monotonía del choque; eso se producía en faltas en tierra de nadie. Este guion no es nuevo en el Municipal Luis Ramos, lo hemos visto una y mil veces esta temporada. El partido parece que tiene cloroformo hasta que el CD Guijuelo envida superada la media hora de partido y el choque se acaba decantado de su lado. En esta ocasión el que envidó un poco antes de que pudieran hacerlo los de Mario Sánchez el conjunto de Julio Baptista —que poco se parece su equipo a lo que él era dentro del campo: el apodo de la bestia no lo lleva consigo en el banquillo— a través de disparos lejanos, que era cómo podía tentar a Johan. Primero fue Koke y Luego Pozo. Los dos zapatazos se marcharon rozando los palos. El tercero en la cuenta del Valladolid Promesas fue también de Pozo, que obligó a firmar una extraordinaria parada a Johan, que a renglón seguido tuvo que sacar el balón de la red. El córner se jugó sin solución de continuidad y en el lío del centro bombeado al área Kike Ríos fue el más listo de la clase para superar de un derechazo cruzado al meta dominicano con el choque ya casi camino de vestuarios.

El gol fue un verdadero mazazo para el equipo de Mario Sánchez, que en el segundo tiempo salió rebrincado. Con una marcha más; esto es con Toti y Cristóbal con el balón en los pies y no frente a él. El primero, precisamente, trató de probar a Aceves con un disparo desde la corona del área, que no llegó a encontrar puerta, se marchó por encima del travesaño. Luego, vino un centro de Coque por la banda izquierda que Garban prolongó en medio del aclarado defensivo de manera rumbosa con la espuela. Nadie en el ataque chacinero fue capaz de leerle las intenciones al delantero charro.

Con dos ocasiones cumplidas el Valladolid Promesas se quitó de problemas encima en el primer acercamiento de la segunda mitad; un córner con una segunda jugada eterna acabó en el segundo tanto pucelano: a Cedric le cayó el balón en la frontal del área y superó a Johan con un disparo seco y pegado a su poste derecho. Fin del partido. Pese a que el conjunto chacinero tuvo la garra de no bajar del todo los brazos en los 32 minutos que quedaban. De hecho, Aceves sudó más que nunca. Tuvo una intervención formidable para tapar un mano a mano a Toti, quien en la siguiente acción que tuvo frente al meta pucelano no perdonó. Agarró un balón bombeado al área, se lo acomodó en el aire con la pierna derecha, misma con la que se soltaría una volea fulminante. Lástima que ya era con el tiempo cumplido.