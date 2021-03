Nespral le devuelve el liderato al Unionistas en Guijuelo (0-1)

El Unionistas sumó tres puntos clave en el último derbi celebrado en el Municipal Luis Ramos en Segunda B. El conjunto de Hernán Pérez se impuso con un solitario gol de Nespral de falta directa a los 60 minutos de partido. Los chacineros acabaron con 9 por las expulsiones de Cristóbal Gil y de Razvan en la falta previa al gol del Unionistas. Con estos tres puntos se mantiene en puesto de playoff a Segunda –y de certificar la Primera RFEF- con dos jornadas por jugarse.

La primera parte no tuvo un dominador claro, pero sí un equipo que quiso jugar, y ese fue el descendido Guijuelo. Fue quién más fútbol propuso, aunque luego no se tradujera en ocasiones. Las más claras del conjunto chacinero fueron de Cerro, que tuvo dos claras superado el minuto 20 de juego. La primera, una bellísima volea dentro del área que se marchó lamiendo el poste, y después una vaselina que no encontró puerta con Serna a media salida. La otra ocasión se la fabricó Pozo en tres cuartos de campo. Al Unionistas como que le costó asentarse en el encuentro. Y ni las cuatro ocasiones que tuvo le llevaron a dar un paso adelante en el encuentro. Ni el mano a mano de De la Nava en el minuto 2 ni el remate de Aythami que sacó Salcedo con una parada prodigiosa; ni tampoco los remates del capitán y de Mandi en los dos córners del primer tiempo.

El mando del partido no lo quiso coger hasta el segundo tiempo; y más cuando Cristóbal Gil fue expulsado por doble amarilla cuando recién aterrizados en el minuto 50 tras cometer una falta en la frontal, que Cris Montes estrellaría en la cruceta en el lanzamiento posterior. Al minuto más loco del partido aún le quedaba un córner que Salcedo sacó en otra gran parada.

Diez minutos después la jugada se volvió a repetir; ahora Razvan derribó a Aythami en el mismo punto en el que lo había hecho antes Cristóbal sobre Montes, y el árbitro volvió a sacar la misma tarjeta, ahora directa, para Razvan [el Guijuelo con 9 la última media hora]. Hernán Pérez movió el banquillo para lanzar la falta: entró Nespral por Mandil, y el centrocampista fue el encargado de transformarla. Coló el balón por la misma escuadra. Restaba media hora de partido. 30 minutos en los que la superioridad numérica no se notó sobre el terreno de juego; de hecho, hasta el Guijuelo tuvo el empate en la cabeza de Pino. Pero Serna apareció para evitarlo. Ahí murió el partido: 0-1 para el Unionistas, y la Primera RFEF más cerca.