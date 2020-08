Nespral en su presentación con el Unionistas: “No había firmado y ya me hicieron sentir muy feliz”

El Unionistas sigue con las presentaciones y esta vez fue el turno de Héctor Nespral, el centrocampista asturiano que volverá a estar en Salamanca a las órdenes de Hernán Pérez. El exfutbolista del Barakaldo confesó por qué se había decidido por los charros: “Ya cuando se rumoreaba mi fichaje empecé a sentir el cariño de la gente en las redes y me hicieron sentir muy feliz. Además hablé con ex compañeros como Adri Llano y Zubiri y me hablaron maravillas del club, por lo que pensé que podría ser una buena oportunidad”.

Nespral habló de las que cree que son sus características principales sobre el césped: “Me gusta mucho llegar al área rival, me considero un ‘8’. Casi siempre he tenido la suerte de meter bastantes goles para esta posición y creo que entiendo bien el juego”. Además, destacó la presencia de Hernán Pérez en el banquillo: “Sé que tengo su confianza y siento la responsabilidad de devolvérsela”.

El director deportivo, Diego Hernansanz, señaló que de aquí al lunes, cuando empezarán a trabajar “puede haber alguna incorporación, pero vamos a seguir yendo sin prisa”. Explicó que habrá varios canteranos que harán la pretemporada y el presidente, Miguel Ángel Sandoval, comentó que empezarán la próxima semana “en cuanto el Ayuntamiento nos dé el visto bueno con las instalaciones”.