Miguel Serna, portero del Unionistas: “En la vida he estado tanto sin encajar. Lo tengo que decir, es una pasada”

Miguel Serna [32 años, Murcia] ya ha perdido la cuenta de los minutos que llevan sin encajar gol: “Sé que son seis partidos seguidos, eso sí”. En total, el guardameta del Unionistas lleva desde la jornada 4 —este domingo se alcanza la 11— sin recoger un balón de su red; en total, acumula 580 minutos sin recibir un solo tanto. Tan solo Germán (guardameta de la UD Ibiza) evita que sea el Zamora de la división de bronce del fútbol español, con sus 102 equipos a cuestas. “Que yo recuerde nunca había estado tantos partidos sin que me metieran gol... No voy a negarlo, lo tengo que decir: estas cifras me parecen una pasada”, afirma.

–Está a 20 minutos de alcanzar los 600 sin recoger un balón de su red, no se quite mérito, ¿qué le parece su récord de imbatibilidad?

–Pues no voy a negarlo, no recuerdo estar tanto sin recibir un gol. Pero lo cierto es que los logros y esas cifras destacan la figura del portero, pero es un trabajo grupal. No encajar gol se hace a través de las acciones del juego y ahí todo el equipo está a una.

–Usted el curso pasado ya jugó una fase de ascenso a Segunda. Se sabe el camino. ¿Lo puede repetir?

–Vengo de un equipo humilde en el que hicimos historia, repetir gesta en un año tan especial, en el que va a haber sorpresas y con equipos que son híper favoritos como el Depor o el Pontevedra en nuestro Grupo, o el Marbella o el San Fernando tienen mucha presión y nosotros ninguna. Todo pasa por armar el equipo defensivamente. Y hasta ahora atrás estamos haciendo un trabajo tremendo y arriba estamos tenemos la suerte de que las pocas ocasiones que generamos son claras y metemos gol. Digo suerte, aunque en realidad todo es fruto del trabajo, dejar la puerta a cero en siete partidos de diez no es suerte...

–¿Qué le dicen en el vestuario cada vez que acaba un partido y suma otra puerta a cero?

–Pues Mario, Ramiro y Benjamín en las últimas jornadas me dicen que les invite a comer. Y ya van unas pocas. Lo cierto es que con ellos que son mis mayores aliados tengo una relación extraordinaria y eso se nota en el campo y en días comprometidos, como el pasado partido en Compostela: no estábamos cómodos, pero miras al de al lado y sabes que te ayuda cuando lo necesitas.

–Si después de todo lo que han conseguido no acaban metiéndose entre los tres primeros, ¿sería una decepción? Y, al contrario, si logran ratificar su trabajo en los 8 choques que restan, ¿qué puede pasar con este equipo con todo por ganar?

–El proyecto nació con mucha ambición. Insisto, puede sorprender, donde estamos y en el grupo en el que estamos, pero lo cierto es que en este vestuario hay más de dos y tres jugadores con experiencia en fases de ascenso, y eso significa que hay calidad. El objetivo, repito, es estar en la Primera RFEF al término de la primera parte de la temporada por lo civil o lo criminal. Y, sinceramente, no veo al equipo cayéndose en los 8 partidos que quedan. Los números son demasiado sólidos.

–¿Qué le parece que, en Murcia, tras un largo periplo por su Tercera División, le valoren ahora como portero, tan solo 4 meses después de haberse marchado?

–En Murcia los equipos que me conocen, tanto de mi persona como de mi valor futbolístico, saben los motivos no deportivos por los que mi carrera ha sido así. Me voy de allí porque en cuanto a rendimiento no tengo opción de continuar... Lo cierto es que ha habido ofertas, pero tengo claro que no quiero dejar este proyecto: he salido para crecer y para ser mejor portero y lo estoy cumpliendo.