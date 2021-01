Mario Gómez, central del Unionistas: “Hay que ser realista con lo de subir a 2ª. Se comenta pero vamos partido a partido”

Mario Gómez (Sevilla, 26 años) es uno de los artífices del éxito del Unionistas y es que su figura en el centro de la zaga ya es sinónimo de seguridad. El central jugó los ochos primeros partidos completos pero en el parón navideño se encontró con el coronavirus, que aunque no le afectó mucho en lo físico sí que le trastocó el plano psicológico.

–El domingo partido de los grandes en Riazor y ante el Deportivo...

–Sí, pero no es solo por el hecho de que sea el Deportivo el rival si no que es el único que ha conseguido ganarnos esta temporada y tenemos esa espinita que intentaremos sacárnosla este domingo. Además, si ganamos le sacaríamos 11 puntos y tendríamos el objetivo de ir a la Segunda B Pro (Primera RFEF) muy cerca.

–¿Qué objetivos tiene el Unionistas?

–Hemos sido realistas desde el principio. Cuando arrancó la Liga queríamos estar entre los seis primeros para competir para ir a la Segunda B Pro. Hemos hecho un inicio de temporada increíble y ahora pensamos que podemos estar perfectamente entre los tres primeros. Una vez que consigamos eso ya veremos dónde podemos llegar.

–¿Y lo de subir a Segunda ya hablarán de que es una posibilidad ya no tan remota?

–Hay que ser realista. Se comenta pero vamos partido a partido. Quedan siete jornadas y después una segunda fase muy dura y veremos dónde estamos al final.

–Su rendimiento esta temporada desde el punto de vista individual está siendo destacado...

–Me encuentro muy cómodo. Pero es así desde que llegué que hablaba con Hernán Pérez y el resto del cuerpo técnico y me decían que querían que yo fuera una pieza importante en este equipo y que confiarían mucho en mi juego. Ahora lo que busco es devolverles toda esa confianza.

–Ocho partidos seguidos de titular indiscutible pero llega el descanso de Navidad y se contagia con el coronavirus...

–Fue duro. Los primeros dos días no me lo creía y después lo dije en redes sociales y empecé a recibir un montón de mensajes de apoyo y de llamadas. Psicológicamente fueron unos días duros y es que físicamente lo único que me pasó es que dos días estuve sin gusto y sin olfato pero por suerte los recuperé a las 48 horas. Después de esos dos primeros días complicados con lo del gusto y el olfato fue estar aislado en casa y fue más el aburrimiento que otra cosa.

–¿Le agobiaba la idea de que podía haber contagiado a compañeros?

–Estaba tranquilo en ese sentido. Cuando nos hicimos la prueba veníamos de unos días de Navidad en casa y sabíamos que había peligro de contagio con la familia y del cambio de ciudad y demás. Estuvimos entrenando con mascarilla y sin usar el vestuario juntos por lo que no había estado en mucho contacto con mis compañeros.