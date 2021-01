Los números que hacen creer en el ‘asalto’ del Unionistas a Riazor

El partido en Riazor, por su historia, estaba marcado en rojo para los tres conjuntos salmantinos desde que se alumbró el calendario de la temporada del coronavirus. Una catedral de otro fútbol [del profesional] que con el paso de las jornadas ha ido bajando del pedestal en el que aterrizó en Segunda B hasta convertirse en un feudo más del barro, pese la opulencia de la grada o la iluminación. El 0-2 del Compostela en el último choque invita a creer al Unionistas en un asalto que sería casi definitivo para la resolución de esta primera fase de la temporada. Vale billete y medio para la disputa de la fase de ascenso a la Segunda División...

Pero no solo el precedente del Compostela es el que lleva a pensar que el Unionistas puede dar la campanada en un campo con un título de Liga, dos Copas o tres Supecopas habitando en su interior, pues los números de los conjuntos salmantinos contra el equipo de Rubén de la Barrera asientan la teoría del “se puede”. Para empezar, en todos y cada uno de los cuatro partidos que el Deportivo ya ha jugado contra el Salamanca UDS, el CD Guijuelo y el propio Unionistas, la dificultad para hacer ocasiones de gol ha sido una constante. De hecho, no llega a sumar más de tres de media por encuentro disputado. En total, en los precedentes acumula 2,75 por choque... que en dos de los cuatro encuentros han servido para que sumara los tres puntos. Y en los otros dos para que, al menos, no se fuera de vacío. Que al Depor le falta punch en ataque también lo evidencia el número de córners lanzados contra los equipos charros, que son un total de 15, 3,75 por encuentro.

El ataque es, precisamente, la tarea pendiente para los charros, para hacer hincar la rodilla, como ya ha hecho tres veces este curso, a lo que queda de aquel SuperDepor. Para lograrlo, el Unionistas también tira de los números propios contra el Depor. Y es que los equipos salmantinos tampoco han pasado de los tres disparos a puerta contra el ahora conjunto dirigido por De la Barrera. Otra tarea pendiente es mejorar el porcentaje de acierto: pues solo Candelas en el primer choque ha sido capaz de superar a Abad. La estadística también pone sobre la mesa que el Depor no es un equipo ‘duro’: 10 faltas cometidas por choque y no llegar a las 4 amarillas así lo dicen.