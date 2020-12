“Los del banquillo están como más hooligans”. La visión del fútbol en tiempos de COVID de un árbitro salmantino de 2ªB

Alfonso Vicente Moral (Salamanca, 37 años) es árbitro en Segunda División B, ocupación que compagina con la labor docente en un instituto de Moralzarzal (Madrid) donde da clases de Lengua y Literatura. Ha sufrido los efectos del COVID con el parón de las competiciones y es que si el silbato no suena no se cobra. Esta 2020-2021 es su temporada número 12 como colegiado en Segunda División B. Esta campaña además ha ido de cuarto árbitro al Sabadell-Málaga en Segunda y al Madrid-Athletic y al Cádiz Sevilla, en Primera.

Se habla mucho de cómo ha cambiado el COVID a los equipos, ¿y a los árbitros?

Nosotros normalmente teníamos concentraciones de pruebas físicas y formación pero ahora se hacen de forma no presencial. Se pierde bastante contacto con los compañeros. El protocolo COVID que siguen los futbolistas nosotros lo hacemos como ellos.

¿Cómo es eso de arbitrar sin público?

Distinto. El último partido que me tocó arbitrar fue el Deportivo-Racing de Ferrol en Riazor y lo notas mucho en las ocasiones de gol o en las celebraciones de los goles. Te falta el griterío del público y eso que cuando están nos chillan pero es que eso es el ambiente de este deporte y sin afición no es lo mismo ni para nosotros los árbitros. Cuando te enfrentas a una jugada comprometida y no escuchas los gritos de la grada es muy extraño todo.

¿Cambia mucho el modo de arbitrar por el hecho de que no haya afición o haya muy poca?

Lo he notado más de cuando voy de cuarto árbitro en Primera o en Segunda que cuando arbitro en Segunda B. Cuando vas de primero estás tan metido en el partido que no te das cuenta de que hay poco público. Escuchas mucho más a los jugadores, los gritos, las celebraciones, las protestas...

Pero en las protestas los tendrá más localizados...

Sí, en los banquillos al estar jugadores y parte del cuerpo técnico en las gradas están como más hooligans y les llamas la atención como diciendo estamos cuatro y si me protestas sé quién ha sido. Antes te fijabas más en los gestos de protesta y ahora escuchas los gritos.

¿Qué opinión tiene del VAR y de toda la polémica que sigue rodeando a su uso?

Es una estupenda herramienta que corrige errores que podamos cometer y ojalá pudiera estar en todas las categorías y no solo en Primera y en Segunda. Es un instrumento pero manejado por personas y se van a seguir dando equivocaciones. Solo llevamos dos años con el VAR y estamos en periodo de adaptación todos. Las personas que están en el VAR siguen unos protocolos y también interpretan de uno modo u otro las acciones. No se trata de rearbitrar sino de ayudar al colegiado.

Pero muchos dicen que se pierde esencia en el fútbol...

Les entiendo por la salsa y la polémica de después del partido o que en los goles o en los penaltis tengas que esperar pero es un cambio de actitud. El deporte está evolucionando y ahora hay menos problemas que antes de la era en la que no había VAR.