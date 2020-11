En el Guijuelo todos tienen muchas ganas de vencer al Deportivo el domingo y es que es una semana de motivación extra pero hay un jugador que tiene especial interés en volver a jugar y comenzar a demostrar su calidad. Se trata de Lolo Plá, una de las grandes apuestas del Guijuelo esta temporada, que jugó la primera jornada ante el Celta B y una calcificación en un pie le ha apartado casi un mes de los terrenos de juego.

–¿Cómo está Lolo Plá de sus molestias en el pie?

–Bien. Después del partido ante el Celta B en un entrenamiento en un golpeo noté molestias en un pie por una calcificación que tenía de antes pero que no me había dado problemas. Ahora se me inflamó y tenía dolor. Ya estoy bien y entrenando con el grupo de forma progresiva.

–¿Pero llega para el domingo ante el Deportivo?

–Esa es la idea. Me ha venido muy bien el parón de Liga el fin de semana pasado para avanzar en mi recuperación y espero llegar bien y si los técnicos lo estiman oportuno poder ayudar al equipo, que tengo muchas ganas. Como encima los resultados no se están dando pues estoy un poco desesperado de no haber podido estar listo para ayudar en las últimas semanas.

–El Deportivo con todo lo que conlleva no deja de ser un equipo de Segunda B...

–Si no pensáramos que podemos ganarles no jugaríamos. Es un club histórico y hay que tenerle el respeto que merece, como el resto de rivales.

–El césped artificial del Municipal será un arma a tener en cuenta...

–Tenemos que hacernos fuertes en nuestro campo ante todos los rivales. Si es una pega para ellos bienvenida sea. Cuando empiece el partido todo se iguala y tenemos que poner mucho empeño para poder tener opciones de ganarles. Me han enseñado siempre a tener respeto por los rivales pero sin achicarme y contra el Deportivo es lo que pienso.

–¿Pueden jugar juntos Antonio Pino y Lolo Plá en la delantera del Guijuelo?

–Claro que sí. Por supuesto que podemos jugar los dos juntos. Bienvenida sea la competencia ya que es buena para los dos y para el equipo. Por las lesiones no hemos podido coincidir ya que primero estuvo él tocado y después yo y hasta ahora no hemos podido coincidir. La idea es que estando los dos bien físicamente podamos jugar juntos y poder conseguir buenos resultados para el equipo, que es lo más importante de todo.

–¿Qué le pasa al Guijuelo en este inicio de competición que no acaban de llegar los resultados esperados?

–Esta temporada la Liga es muy corta y no hay que ponerse nervioso ya que todos los equipos quieren conseguir resultados inmediatos a corto plazo. Hay que centrarse en mejorar muchas cosas pero no hay que caer en los nervios ya que hay que confiar en este equipo que tenemos y es que las cosas acabarán saliendo en el terreno de juego.