Lolo Escobar ha demostrado en sus ocho partidos al frente del Salamanca UDS no ser demasiado amigo de las revoluciones. La grada del Helmántico se sabe el once tipo de carrerilla. Y el esquema de juego también: 1-4-3-3. Tan solo la ausencia de Sergio Molina por sanción le obligó a pegar un volantazo sobre esos cimientos sólidos con los que le ha cambiado la cara —aunque no el destino— al equipo del Helmántico en el encuentro contra el Pontevedra; y a la experiencia salió como salió... Por eso, contra el Unionistas y con la baja segura de Iván Casado, ni se espera ni tampoco entrena una revolución en la parte defensiva. Así, no es que ya todo apunte a que Leo Sepúlveda sea el encargado de suplir al central palentino, como ya hizo en el choque contra el Zamora de manera obligada, sino que además así lo ensaya.

En el entrenamiento de hora y media de ayer sobre el césped natura de Las Pistas —en el que el técnico no se dejó nada por repasar: situaciones de ataque, de defensa, córners, saques de banda (como el que le costó el partido al Salamanca UDS en el Reina Sofía), penaltis...— Lolo Escobar tuvo los 90 minutos a Sepúlveda formando pareja con Ayala, con la única idea de que el dúo defensivo para el próximo mes de competición se vaya consolidando.

Consolidación no solo por la nueva ‘pareja de baile’ obligada, sino porque a Sergio Ayala le va a tocar hacer de Iván Casado, es decir, jugar como central diestro (pese a ser zurdo) y tener la obligación de sacar el balón en largo. Y para que Ayala haga de Casado, a Leo le va a tocar hacer del defensa catalán. O así lo entrenan.