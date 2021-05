Las peñas sí renuevan a Lolo Escobar

El Salamanca está inmerso en su enésimo terremoto institucional. La continuidad o no de Lolo Escobar en el banquillo del Helmántico ha despertado la última polémica y las peñas apuestan por la renovación de Lolo Escobar como síntoma de estabilidad y de proyecto. Lo que no quieren es más experimentos y vuelven a alzar la voz pidiendo un proyecto estable y no los bandazos que se vienen produciendo en el Helmántico las últimas temporadas.

“Estamos cansados de las idas y venidas de los últimos años y es que parece que siempre volvemos a lo mismo. Deberían renovar a Lolo Escobar sí o sí y apostar por lo que funciona de verdad”, explica Víctor Sánchez, presidente de la Peña Tarusos UDS, mientras que pone de manifiesto que le gustaría que Manuel Lovato y Rafa Dueñas entraran en razón y escucharan a la afición.

“El mayor error sería no renovar a Lolo Escobar”, así de tajante se mostró Jesús Rodero, de la peña Bracamonte UDS. “Ha enchufado al equipo y es que con Egea y con Dueñas se vio que no funcionaba nada. La gente ha pasado de no querer ni ir al fútbol a volver a ilusionarse. Espero que entren en razón y le renueven. Se lo merece”, añade Jesús Rodero.

José David Prieto, de la Peña El Calvario, apuesta por renovar a Escobar y darle voz y voto en la confección de la plantilla para intentar ascender a Primera RFEF el próximo curso. “El club ha tenido malas experiencias dejando a alguien que hiciera el equipo pero esto no puede ser lo que diga solo Lovato o lo que haga solo una persona de fuera. Es decir, habrá un término medio. Yo renovaría a Lolo Escobar y después que un director deportivo junto a él consensuaran el diseño del equipo”, argumenta José David Prieto.

En la peña “Lokos x la UDS”, su presidente, Iván López, resume de forma gráfica lo que está sucediendo con la polémica de la renovación de Escobar que no acaba de llegar. “Es otra cagada más de Manuel Lovato y compañía. Lo que está bien no hay que tocarlo”, destaca López, el mismo que deja claro que el club necesita estabilidad. “Estamos hartos de tanto cambio”, apostilla. “Renovando a Lolo Escobar podemos planificar la plantilla de la próxima temporada en el mercado nacional”, apuesta López.

El Salamanca, en una postura liderada por el director general, Rafa Dueñas, no ha movido ficha para renovar a Lolo Escobar pese a que cogió al equipo en Navidad con solo tres puntos, con pie y medio en Tercera RFEF, y el pasado domingo lo metió en Segunda RFEF. El técnico extremeño acaba contrato el lunes 24 de mayo tras el partido del domingo ante el Sporting B.

De momento, no hay intención de renovar a Escobar pero en el Salamanca todo puede pasar y más si se trata del inquilino del banquillo.