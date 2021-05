Dueñas, principal inconveniente para que Lolo Escobar renueve con el Salamanca

La renovación de Lolo Escobar con el Salamanca está enquistada. El técnico extremeño acaba contrato el próximo 24 de mayo y quedará libre, pero el club, pese a que ya ha conseguido la permanencia en Segunda RFEF, no le ha hecho ninguna oferta ni siquiera le ha dejado caer que haya posibilidad de que siga en el banquillo del Helmántico el próximo curso.

Lolo Escobar quiere renovar y es que está muy contento en el club y está encantado con la afición pero su ‘fría’ relación con el director general Rafa Dueñas es el principal impedimento. La postura del dirigente mexicano hacia Lolo Escobar se ha ido enfriando a medida que los resultados del extremeño iban sacando al equipo de la zona de descenso.

No obstante, el Salamanca semanas atrás tenía en mente una oferta de renovación ‘a la baja’ para Escobar pero ni siquiera se ha producido ese movimiento de cara a la galería. Rafa Dueñas ya ha deslizado al vestuario que el próximo entrenador del Salamanca ‘será’ Antonio Calderón, cuando no hay nada cerrado. El presidente del Salamanca, Manuel Lovato, que tiene buena relación con el técnico gaditano, contactó con él semanas atrás para ver cuál era su situación contractual para el próximo curso, pero nada más. Desde ese momento no se ha vuelto a producir ningún movimiento y ni siquiera Dueñas ha hablado con Antonio Calderón, que este lunes se despedía de la Balompédica Linense, equipo con el que ha conseguido la clasificación a Primera RFEF la próxima temporada.

La opción de Antonio Calderón, que no ha llegado todavía a ser real, se trata de una cortina de humo para intentar contentar a la afición tras la no renovación de Lolo Escobar y es que el gaditano es el único nombre que ilusionaría a una afición que solo tiene a Calderón y a Escobar como sus entrenadores fetiches.

En los próximos días se tendrán que producir movimientos pero lo que empieza a quedar claro es que la continuidad de Rafa Dueñas como director general y la renovación de Lolo Escobar son incompatibles. Nueva marejada en el Salamanca.