Las peñas del Salamanca UDS no ven “ni de lejos” al Unionistas jugando como local en el estadio Helmántico. Las declaraciones del Miguel Ángel Sandoval, presidente del club del Reina Sofía, acerca de posibles escenarios en el caso de que consiguieran el ascenso a Segunda División, y no cerrando la puerta a ‘interesarse’ por el Helmántico (“el estadio es una propiedad privada y si quiere vender y estamos en Segunda División, se podrían ver todas las opciones”) al ser preguntado sobre ello, pusieron de acuerdo a los aficionados del club vecino, que califican la posibilidad como algo “descabellado”.

Así lo ven por ejemplo en ‘Salamanca 1923’: “Es algo muy complicado y no creemos que vaya a suceder. Ya tienen un campo y no sería lógico que se quisieran ir”.

De forma similar opinan los componentes de la peña ‘El Calvario’: “Creo que en el caso de pretenderlo se darían de bruces con la realidad, que no es otra que el Helmántico no está en venta. En esto sí que confiamos en Lovato y estamos seguros de que no se iba a dejar seducir por cantos de sirena”.

Tampoco lo ven como algo posible en la peña ‘Bracamonte UDS’, aunque explican que seguramente a los aficionados del Unionistas “les haría ilusión” la posibilidad. “No vemos posible que lo pudieran comprar, suena a algo descabellado. Lovato lo compró por un millón y no lo iba a vender por ese dinero”.

Los que no piensan de momento en la posibilidad porque lo primero que quieren hacer es certificar su presencia en la nueva 1ª RFEF y después aspirar a un nuevo ascenso, son los principales protagonistas, los jugadores. “No lo hemos pensado, la verdad. Es cierto que estamos haciendo una buena campaña pero hasta que las cosas no pasen nosotros no vamos a pensar en ese tipo de cosas, eso les corresponde a otros. Si pasara tampoco me extrañaría porque el futuro es una incógnita”, afirman desde el vestuario del Unionistas.

Sandoval reconoció que subir a Segunda sería “un problema a nivel de organización”, en referencia a las importantes modificaciones que habría que hacer en el Reina Sofía, por lo que barajarían “todas las opciones”.