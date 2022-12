Las japonesas del Salamanca FF se perdieron el triunfo de su país en el Mundial

Son las 20.00 horas y comienza en Catar el España-Catar, mientras que en el Vicente del Bosque dos jugadoras japonesas entrenan rodeadas de sus compañeras en el Salamanca FF. Son Hana Takase y Kurumi Hino y al igual que sus compañeras se pierden el gran parte del choque para no faltar al entrenamiento. Finalmente, pudieron ver los últimos 10 minutos tras ejercitarse.

“No nos han podido cambiar la hora del entrenamiento por la disponibilidad de horarios”, explica Hana Takase, que hablaba con este diario en un estado de euforia. “Todavía no me lo creo”, indica la futbolista del Salamanca FF, mientras que su compatriota, Kurumi Hino, coincidía en la alegría y la sorpresa, pese a que antes del encuentro no tenía muchas esperanzas en el triunfo nipón. “Teníamos menos posibilidades ante España que ante Alemania”, defendía.

Tras la sesión de entrenamiento, el Salamanca FF se juntaba para ver los últimos 10 minutos del choque. “Nuestras compañeras españolas nos han dado la enhorabuena”, explicaba orgullosa Takase.

Las dos japonesas se han incorporado esta temporada al Salamanca FF y su adaptación a la ciudad es de lo más destacada. “Estoy muy contenta en Salamanca. Me gusta mucho la ciudad y la gente es muy simpática”, describe Hana Takase, que se defiende muy bien con el idioma tras haber jugado ya en otros equipos españoles, algo que le cuesta más a Kurumi Hino, que llegó hace solos unos meses y está intentando pelear con la barrera del idioma.

“No he visto todos los sitios bonitos de Salamanca todavía, pero la Plaza Mayor es uno de mis favoritos”, recalca Takase, pletórica en la noche del jueves.