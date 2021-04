Las cuentas de los tres equipos salmantinos en Segunda B para el final de temporada

Los equipos salmantinos de Segunda B miran al futuro inmediato de otra manera después de los resultados de las últimas semanas y viendo lo que les queda por delante. Ninguno de los tres puede decir que vaya a cumplir seguro los objetivos de la segunda fase, pero los tienen más cerca que hace dos jornadas.

El Unionistas, para seguir luchando por ese sueño de luchar por el ascenso a Segunda División; el Salamanca UDS y el Guijuelo, después de su primer descenso de categoría, para evitar el gran batacazo que supondría bajar a la quinta división del fútbol español.

Las matemáticas salen de momento, más a unos que otros, y el Unionistas es el que mejor lo tiene después de sus dos últimas victorias. Al inicio de la segunda fase su entrenador, Hernán Pérez, había cifrado en 9 los puntos necesarios para clasificarse a la lucha por el ascenso y ya llevan 6, aunque dependiendo de otros resultados puede ser que no sean suficientes. Lo mejor es que en la próxima jornada se enfrenta a un Burgos que ya tiene asegurada hasta la primera posición. Para ampliar su casillero, en la última los del Reina Sofía se medirán al Valladolid Promesas en un partido que está llamado a ser una auténtica final.

El Salamanca UDS dejó escapar dos puntos de oro al final del encuentro contra el Lealtad, pero no ha perdido en la segunda fase, con una victoria y tres derrotas, y al menos ha conseguido depender de sí mismo para lograr la permanencia. Pero no puede permitirse más tropiezos, empezando por este domingo en Villaviciosa. Además de la imperiosa victoria que tendría que lograr contra el Oviedo B, que marcha por delante, los del Helmántico confían en que cuando jueguen contra el Covadonga o el Sporting B estos ya estén descendidos y no se jueguen nada.

El que ha resucitado en las tres últimas semanas ha sido el Guijuelo, después de estar prácticamente desahuciado. Con dos victorias y un empate los chacineros pueden soñar todavía con quedarse en la Segunda RFEF si son capaces de completar un último mes perfecto o casi. Quedan 12 puntos en juego en este grupo por la permanencia y muchos enfrentamientos clave que pueden ayudar si el equipo de Chuchi Jorqués es capaz de ganarlo todo. El choque del domingo contra el filial del Oviedo es una gran final porque es el equipo que marca ahora mismo la diferencia entre la salvación o el hundimiento.