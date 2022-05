Las claves del fracaso del Salamanca UDS

Desde aquel ascenso en Santiago ante el Compostela en junio de 2018, el Salamanca ha peleado por no bajar en las cuatro temporadas siguientes. Se salvó en el último partido en la 2018-2019 en Vigo ante el Celta B. En la siguiente el coronavirus paró la competición y el equipo, entrenado por Rafael Dueñas en aquel entonces, estaba peleando por evitar el descenso. En el 2020-2021, con la remodelación de las competiciones, el Salamanca no consiguió clasificarse para la Primera RFEF. Tuvo que pelear por evitar el descenso a Tercera RFEF, lo que hubiera supuesto bajar dos categorías de golpe. Al final solo bajó una y acabó en Segunda RFEF. Y este curso el club salmantino ha peleado toda la temporada por no caer a Tercera RFEF, pero no han podido evitarlo.