La solución que da el Ayuntamiento a la polémica del Reina Sofía

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha avanzado este martes la solución en la que está trabajando el Ayuntamiento para las instalaciones deportivas del Reina Sofía. De esta forma el primer edil ha constatado que el Consistorio no se ha opuesto en ningún momento al proyecto de cambio a césped natural del campo, a pesar de la presión y el órdago lanzado este lunes por la directiva del Unionistas. “Estamos trabajando en una solución que implica mejorar las instalaciones del Reina Sofía y que supone la ampliación del campo de fútbol 7 a campo de fútbol 11. Es una solución que no supone la expulsión de los equipos del Real Monterrey de esas instalaciones”, ha afirmado el primer edil. Se trata de una postura que el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Javier García Rubio, ha trasladado a representantes del Unionistas en una reunión mantenida en la mañana de este martes.

García Carbayo ha recordado que cualquier solución “tiene que ser aceptable por ambos clubes (Monterrey y el Unionistas) y que no beneficie a uno y perjudique al otro”. De esta forma, el Ayuntamiento abre la puerta al cambio de césped artificial a natural sin que eso suponga que los equipos del Monterrey tengan que jugar en otras instalaciones ya que disputarían sus partidos en el campo de fútbol 7 reconvertido a fútbol 11. Esta inversión, que ascenderá a los 500.000 euros, se asumiría al 50 por ciento por el Ayuntamiento y el Unionistas.

“Si al final acordamos acometer esta solución, intentaríamos apurar los plazos para llegar al principio de la próxima temporada. Pero no olvidemos que estamos hablando de una tramitación administrativa que exigen informes y numerosa burocracia”, ha afirmado Carbayo. “El Ayuntamiento, como siempre, intenta correr todo lo que puede, pero hasta donde puede. El Ayuntamiento presentará un proyecto serio a la Federación y no va a plantear ideas peregrinas como quitar el césped de un sitio y lo ponerlo en zonas aledañas. Eso puede funcionar en el cómic pero no en la realidad”, ha recordado.

Sobre la amenaza de la directiva del Unionistas de dimitir si no se soluciona esta polémica , Carbayo la ha calificado de “ciencia ficción”