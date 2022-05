La directiva del Unionistas planea una dimisión en bloque si no hay solución al césped natural

La directiva del Unionistas estudia dimitir en bloque si el Ayuntamiento de Salamanca no autoriza el proyecto para cambiar el césped artificial del Reina Sofía por uno natural. No obstante, el Consistorio desmiente que haya dicho no al cambio de superficie e insiste en que lo único que ha trasladado al club es que están estudiando las diferentes opciones que hay sobre la mesa.

El Unionistas para jugar el próximo curso en Primera RFEF tiene que tener un césped natural y no le sirve el artificial que ahora mismo alberga el Reina Sofía, instalación municipal que comparte con el Real Monterrey. El club salmantino negocia con el Ayuntamiento esa nueva reforma de la instalación. Este viernes Tom Caamaño, responsable de Relaciones Institucional del Unionistas, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Javier García Rubio, mantenían una reunión sobre el asunto. La versión del club salmantino es que el Consistorio no acepta las opciones que propone, de ahí que la directiva en bloque esté estudiando una dimisión en la próxima asamblea del Unionistas el 21 de mayo. Consideran que si el Ayuntamiento no cede a sus pretensiones no pueden continuar, algo que desmiente tajantemente fuentes municipales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca ha reiterado en una nota de prensa su disposición a “seguir buscando una solución a la problemática”. El Consistorio recuerda que “no puede ignorar los intereses del Real Salamanca Monterrey CF, que podría implicar a otras administraciones e instituciones y que en todo caso debe ajustarse al estricto cumplimiento de las normas de derecho administrativo”. El Ayuntamiento ha señalado que en el momento en que dichas gestiones puedan concretarse en “un proyecto viable y adecuado”, éste se dará a conocer a los dos clubes que utilizan en este momento las instalaciones del campo Reina Sofía, Monterrey y Unionistas, así como a la RFEF.

El Ayuntamiento de Salamanca lamenta que desde el entorno de Unionistas “se esté dando pábulo a informaciones que se han publicado en las últimas horas y que no tienen nada que ver con el contenido de la reunión mantenida en la mañana de este viernes”.

El Unionistas plantea costear la totalidad del coste del cambio de césped, pero el Ayuntamiento deberá hacer otras modificaciones en la instalación para reubicar las canteras de fútbol 11 del Monterrey y del Unionistas.