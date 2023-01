La sangría del Salamanca no para, derrota ante el Almazán (2-1)

El Salamanca CF UDS cayó derrotado en feudo de la SD Almazán en un duelo donde los penaltis fueron lo más relevante, pues todos los goles se marcaron desde los once metros. Tras una primera mitad discreta de ambos y sin apenas llegadas a las áreas se pasó a una segunda que quedaría marcada por la temprana expulsión del visitante Poveda antes de cumplirse. Poco más tarde el local Edipo marcó el primero de los penaltis y eso terminaría con la posición de un conjunto charro que apenas tuvo fútbol en la segunda. Un segundo penalti en el tramo final, de nuevo de Edipo, sentenció el resultado de un choque donde todavía se vería una pena máxima más, en esta oportunidad para el Salamanca y convertida por Gabriel.

El técnico del Almazán, Diego Rojas, tenía muy claro el planteamiento para medirse a los salmantinos y éste pasaba sin duda por mantener la portería a cero y tratar de aprovechar alguna ocasión para llevarse los tres puntos. Así, Rojas puso en liza un once de claro corte defensivo que no arriesgaría lo más mínimo durante todo el primer periodo, sin importarle en ningún momento recurrir al balón en largo como arma ofensiva y tratando de jugar lo más lejos de su área. Enfrente se encontraría con algo muy parecido ya que el once titular de Jehu Chiapas también terminaría la primera parte desaparecido en lo ofensivo.

Y es que fue una primera parte muy igualada en la que Almazán tuvo mayor posesión ante un Salamanca que no tuvo tanta pelota pero que, por momentos, sí mostró buenas maneras en el centro del campo. Además, tampoco pasó apuros y eso siempre es una buena noticia, el problema es que tampoco los generó en portería contraria y se puede decir que prácticamente ninguno delos dos porteros tuvo que intervenir en una primera mitad floja de ocasiones y con la precaución pro bandera. Decir que el Salamanca hizo bastante daño por el costado izquierdo, con un Poveda muy incisivo y en buena combinación con Alvarito, pero que la defensa del Alamzán estuvo muy bien colocada. El único acercamiento reseñable del primer tiempo se vio en el 27´ con una falta lateral botada a la cocina, donde hubo cierta inquietud hasta que Jon Villanueva atrapa por alto.

Al poco de comenzar la segunda el Salamanca se quedaba con uno menos cuando Poveda vio la segunda cartulina amarilla, dos entradas en el centro del campo y muy seguidas que dejaban a los charros en inferioridad, algo que sería letal.

Poco más tarde, a la hora de partido se vería el primer penalti cuando Souley derriba a Losi dentro del área y el colegiado no duda en señalar penalti. El especialista Edipo marcó el primer tanto de la tarde.

El Salamanca tendría entonces una ocasión muy clara para empatar, la única de la segunda en el 78´ en un centro desde la izquierda que Alvarito estuvo a punto de llevar a la red, pero con el portero ya batido lo sacó la defensa bajo palos.

Tres minutos más tarde llegó un nuevo penalti a favor del Almazán, esta vez por derribo sobre Edipo de Javi Navas. El mismo Edipo se encargó de lanzar y marcar el segundo penalti, porque al igual que en el otro engañó al portero. Finalmente, en el 91´ se vio el penalti en área local por derribo y Gabriel, que había entrado poco antes en el rectángulo de juego, recorta distancias pero ya sin posibilidades de sumar algo positvo.