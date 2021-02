La incómoda situación de Delorenzi en el Salamanca UDS

El fútbol genera en muchas ocasiones situaciones incómodas. Un claro ejemplo es el caso del central argentino del Salamanca Francisco Delorenzi. No salió en el mercado de invierno pero el cuerpo técnico no cuenta con él y su salida del club podría producirse antes de que acabe la temporada. De momento, sigue entrenando con el grupo pero sabiendo que no tendrá opciones.

En la sesión de entrenamiento de este jueves del Salamanca en El Tori el argentino participó como uno más e incluso se escucharon palabras positivas del técnico Lolo Escobar cuando Delorenzi cumplía con el objetivo de algún ejercicio táctico que estaban ensayando. “Bien, Delorenzi, bien”, gritaba Escobar.

La plaza de Delorenzi tampoco corría excesiva prisa liberarla ya que es sub23 y el Salamanca con él en plantilla tiene tres puestos libres y de momento solo busca un portero sub23. Las llegadas de Casado y Ayala como titulares al centro de la zaga y la presencia de Kristian y Leo Sepúlveda han acabado de enterrar las opciones del argentino en su aventura en el Salamanca. El defensa argentino ha jugado esta temporada seis partidos, cinco con Sergio Egea en el banquillo y uno con Rafa Dueñas. Ha visto cuatro amarillas casi siempre en los primeros minutos de los partidos y fue expulsado en Pontevedra en la derrota que le costó el puesto a Sergio Egea.

El que no estuvo en la sesión fue el delantero Juancho López, fichaje del Salamanca en el último día del mercado de invierno. Al colombiano se le pudo ver en las inmediaciones del estadio Helmántico pero después del entrenamiento. Se desconoce cuándo podrá sumarse a los entrenos con el resto del grupo.