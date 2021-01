Javi Navas, el extremo del Salamanca que en el mercado de invierno llegó al Helmántico procedente del Unionistas, reconoció que celebraría un gol aunque fuera a su exequipo. “Sí celebraría un gol contra el Unionistas. Cómo no lo voy a celebrar si para tres que marco en toda mi vida como para no hacerlo. Si metiera 30 goles pues no, pero metiendo solo tres...”, bromeó el de Las Navas del Marqués (Ávila) en una entrevista en el programa “A balón parado” de Riazor.org, donde también participó el delantero del Salamanca Uxío. El ariete gallego siguió en tono distendido tras escuchar a su nuevo compañero. “Esto que has dicho es bueno y puede dar muchas vueltas en las redes sociales”, añadía Uxío.

Javi Navas estuvo tres temporadas y media en el Unionistas y este curso antes de salir era el capitán. El extremo no estaba contando con minutos en el primer tramo de la temporada en el conjunto del Reina Sofía y decidió salir al mercado de fichajes en Navidad. El Salamanca vio que estaba libre y le fichó levantando polémica ya que es el primer futbolista que se pasa de un equipo a otro de la capital en Segunda B.