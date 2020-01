Jabi Luaces, estalla: “Se cuida muy poco al Unionistas. Parecemos del tercer mundo”

Jabi Luaces no se ha mordido la lengua sobre el estado en el que se encuentran las instalaciones donde entrenan y juegan. El entrenador del Unionistas ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido el domingo frente al Haro en tierras riojanas para criticar duramente el abandono que, a su juicio, tienen las instalaciones municipales. “Estamos entrenando en condiciones lamentables y rezando para que no pase nada. Por otro lado el césped de Las Pistas acabó en unas condiciones penosas tras jugar con el Madrid. Se cuida muy poco al Unionistas en esta ciudad”, asegura.

Luaces afirma que “son el único equipo que no puede entrenar nunca en su terreno de juego”. “Ahora viene gente de fuera —en referencia a los equipos de la Supercopa femenina— y pueden entrenar en Las Pistas el tiempo que quieran. Me parece bien que la ciudad tenga un acontecimiento así y lo pisen, pero no es normal que uno de los equipos de la ciudad no lo pueda pisar ni un solo día”, se lamenta. Luaces también critica el estado del Reina Sofía, donde hay problemas de agua caliente y porterías rotas. “Ahora mismo no parecemos ni un equipo de Regional, parecemos del tercer mundo. A ver si alguien pone los medios para que no estemos olvidados”, afirma.