Iván Calero, ex del Salamanca UDS, confía: “Mientras que haya números que digan que se puede remontar el Salamanca tiene vida”

Iván Calero estuvo solo una temporada en el Salamanca, en la 2018-2019, pero dejó huella en el corazón del aficionado del Helmántico y este verano el club le llamó para que regresara aunque una oferta irrechazable del Málaga lo impidió. Ahora pasa sus peores momentos después de romperse el cruzado de su rodilla izquierda a mediados de mes en un choque ante el Almería. Eso sí, pese a todo, no se olvida de ‘su’ Salamanca y espera que la situación adversa que vive el conjunto salmantino cambie en 2021. El exdefensa del Salamanca defiende que los del Helmántico no lo tienen todo perdido esta temporada mientras que haya puntos en juego que se puedan ganar para conseguir la remontada.

–Lo primero, ¿cómo está de esa grave lesión de rodilla?

–Tengo una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y un esguince en el ligamento lateral interno. Estoy esperando a que me operen, cuando sea más adecuado, y comenzar la rehabilitación lo antes posible.

–¿Cómo se produjo la lesión?

–Fue en el partido contra el Almería, a mediados de este mes, a los pocos minutos de empezar el encuentro. Fue algo fortuito. Cargué todo el peso sobre esa rodilla y me lesioné. Cuando me incorporé de la caída sabía que era algo grave ya que nunca había tenido un dolor así en la rodilla y mira que los futbolistas pues por golpes y demás sueles tener dolores a lo largo de tu carrera. El médico me empezó a hacer pruebas de estabilidad de la rodilla y notaba que estaba muy inestable y que me había roto.

–¿Cuánto tiempo le queda ahora por delante para volver a los terrenos de juego?

Más de seis meses entre que me operan y comienzo la rehabilitación. Este tipo de lesiones ya se saben que son largas y espero regresar en julio con la pretemporada para la próxima campaña. Nunca es buen momento para que te pase esto pero si me dieran a elegir ahora es cuando mejor me viene ya que así vuelvo en pretemporada cuando las cargas de trabajo son progresivas y es que regresar cuando el equipo ya tiene dinámica de competición después se hace muy difícil. Espero llegar muy bien físicamente al próximo mes de julio.

–Por lo menos tiene la tranquilidad de un contrato largo en el Málaga...

–Sí, firmé este verano por tres años y tengo esa estabilidad de que el próximo verano empiezo de cero, pero no tengo que comerme la cabeza con que si tendré equipo o no. En el club se están portando muy bien y entienden que estas cosas pasan en este juego. Entre todos lo sacaremos adelante en los próximos meses.

–¿Y sigue pendiente del Salamanca?

–Sí, claro. Lo suelo seguir y cuando no puedo verlo por estar jugando me meto a ver lo resultados. Tengo allí amigos como Amaro y Sergio Molina y sufro por ellos ya que lo están pasando mal. Espero que ahora en el mercado de invierno puedan darle una vuelta a todo y salir de esta situación tan complicada en la que se han metido. Han entrado en una dinámica muy mala en la que no deseaban ni desean estar. Ahora lo que quieren es revertir esta situación.

–Cuando estuvo en la 2018-2019 tampoco comenzó bien la campaña, aunque no era tan preocupante como esta...

–El año que estuve en el Salamanca teníamos una plantilla con muy buenos jugadores pero en los momentos claves no pudimos o no supimos sacar los puntos necesarios para tener más tranquilidad y al final tuvimos que luchar por salir de esa zona de abajo. Se van dando resultados malos y te acabas metiendo ahí abajo. Ahora toca confiar en que entre todos puedan cambiar esto en la segunda vuelta.

–Un gol suyo en Vigo selló la permanencia en Segunda B...

–Ese gol me hubiera gustado que hubiera ayudado a conseguir algo más importante pero conseguimos al final sacar adelante aquello.

–Y el Unionistas líder...

–Son muy competitivos con gente con experiencia en la categoría, algo que es muy importante ya que en la Segunda División B o tienes a jugadores que marquen diferencias o debes apoyarte en futbolistas que conozcan bien la Liga.

–¿Hay esperanza todavía en el Salamanca?

–Siempre que haya números que digan que se puede remontar hay esperanza y vida para el Salamanca. Espero que Manuel Lovato y Rafa Dueñas consigan darle la vuelta a esto.