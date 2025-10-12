El Guijuelo hace los deberes en el Mariano Haro (1-3) y Unionistas B cae contra la Arandina (2-1)

La Gaceta / Área 11 Salamanca Domingo, 12 de octubre 2025, 19:57 Comenta Compartir

La sexta jornada en el Grupo VIII de la Tercera Federación concluyó con la victoria del Santa Marta y Guijuelo, y la derrota de Unionistas B. Los tormesinos derrotaron al Villaralbo en casa y el cuadro chacinero doblegó al Becerril en el Mariano Haro. Por otro lado, Unionistas B vio cómo la Arandina dio la vuelta al tanto inicial de Astu.

Con estos resultados, el Santa Marta y el Guijuelo, ambos con 14 puntos y en puestos de playoff, ocupan la tercera y cuarta posición, respectivamente. Los dos equipos tienen a dos puntos el liderato, que está en manos del Palencia CF con 16 puntos. Mientras, Unionistas B cortó una racha de dos partidos sin conocer la derrota, y finaliza este capítulo de Liga encuadrado en la decimosegunda plaza con 6 puntos, dos por encima del descenso.

El Guijuelo continúa mirando a la cabeza de la tablas tras su victoria frente al Becerril (1-3)

El Guijuelo sumó tres puntos importantes después de ganar a domicilio a un Becerril que no estuvo tan certero con el gol y dio paso al buen hacer de los visitantes dentro de las áreas para llevarse los tres putos.

Salida en tromba de un Guijuelo que en dieciséis minutos dejó el partido visto para sentencia. El 0-1 llegó en el 17 con una gran acción individual de Álex García, que acabó empujándola ante Sevillano. El 0-2 fue en el minuto 30. El balón quedó muerto en el área y apareció Segura, siempre bien colocado en área rival, para ajusticiar al Becerril.

Ampliar

Con el segundo tanto, los palentinos quedaron contra las cuerdas mientras que el Guijuelo no levantó el pie del acelerador y 'Santa' tiró un desmarque de bella factura para romper la línea defensiva del rival y finalizar con mucha precisión. El cuadro local tiró de orgullo para volver a meterse en el partido con una falta ejecutada de manual. Isma fue el encargado de coger la pelota y botar un libre directo imposible para Johan antes del descanso.

La falta de puntería de los morados y los errores defensivos permitieron al Guijuelo enfilar el túnel de vestuarios con una renta cómoda. Tras la reanudación el Becerril intentó meterse en el partido. Con más corazón que cabeza los locales apretaron hasta el final, pero sin premio ante un Guijuelo que gestionó a la perfección la renta de la primera parte hasta el final del encuentro.

Unionistas B corta ante la Arandina una racha de dos partidos sin conocer la derrota (2-1)

El partido entre la Arandina y Unionistas B comenzó con mucha igualdad en el tapete verde. Con el paso de los minutos las sensaciones fueron de buen grado para los visitantes que a los diez minutos de partido se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Astu. Con el tanto de Unionistas B, el conjunto local buscó subir la intensidad en su juego para intentar llegar al descanso con el empate, pero los visitantes se defendieron con orden y rigor. Se llegó al descanso con esa mínima ventaja para un Unionistas B que fue más solvente sobre el terreno de juego.

Tras el paso por vestuarios, la dinámica de partido fue para una Arandina que entró con buen pie en la segunda parte y en el minuto 65 pusieron las tablas en el marcador con un tanto de Gonzalo. La buena dinámica y la buena inercia de los locales hizo que diez minutos más tarde lograron dar la vuelta al choque, y se pusieron con el 2-1 dominando el partido y el electrónico del Juan Carlos Higuero. El tramo final de partido fue decisivo para ambos, ya que los locales buscaron la sentencia y Unionistas buscó otro gol para empatar el partido.

Ampliar

Sin tiempo para más, y pese a que Unionistas B buscó con insistencias el gol, los tres puntos se quedaron en territorio local después de que el conjunto local lograra darle la vuelta al partido en el segundo tiempo. El conjunto que tuvo más eficacia goleadora en los metros finales fue el que acabó por llevarse la victoria.