El Santa Marta suma y sigue frente al Villaralbo a base de golazos (3-0) Contundente triunfo del conjunto de Mario Sánchez para asentarse en playoff. Chopi firmó un tanto olímpico y otro de 30 metros. Minisúper cerró el triunfo

La Gaceta Santa Marta Sábado, 11 de octubre 2025, 20:55

La Unión Deportiva Santa Marta no frena la marcha y sumó ayer una contundente victoria en el San Casto frente a un Villaralbo que poco pudo decir en un choque dominado por los de Mario Sánchez de prinicipio a fin.

Antes de que Chopi adelantara a los locales con un gran tanto de factura olímpica, los tormesinos ya habían avisado de la que se les venía con un remate de Gabi desde la larga distancia.

El paso por vestuarios no le cambió la cara al encuentro; y los locales sentenarion el partido en el 69 con un zambombazo de Chopi desde 30 metros. La sentencia llegó cinco minutos después, en las botas de Minisúper.