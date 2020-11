Fran Delorenzi (Luján, Argentina, 22 años) está viviendo su primera experiencia en Europa en el Salamanca y admite que hay claves del fútbol europeo diferentes a lo que estaba acostumbrado en Argentina y Colombia. De cara al encuentro clave del domingo en Pontevedra pide unidad y no cree que su técnico Sergio Egea tenga la culpa de los malos resultados sino que apela a que son un bloque para lo bueno y para lo malo.

–¿Cómo va esa adaptación?

–La verdad es que me costó un poco al principio. Era una ciudad nueva y por problemas con la documentación no había podido venir mi pareja hasta ahora. Fue un poco difícil pero en el fútbol me sentí bien aunque los resultados, de momento, no hayan sido los esperados.

–¿Encuentra alguna explicación al mal inicio liguero del Salamanca?

–En general el juego es bueno pero no se están dando los resultados. No tenemos que volvernos locos y es que sabemos que hay material y que estamos a tiempo de dar la vuelta a la situación. Falta muchísima competición y podemos cambiar la dinámica.