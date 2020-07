Nuevo fichaje del Salamanca UDS: el central argentino de 22 años Francisco Delorenzi

El central argentino Francisco Manuel Delorenzi de 22 años fichará por el Salamanca de cara a la próxima temporada, como adelantaba el periodista Gustavo Medina, de Radio Continental de Argentina. Fuentes del club corroboraron esta información e indicaron que Delorenzi tendría dinámica de primer equipo con ficha sub23. El argentino se formó en las categorías de Independiente y ha tenido una experiencia en el fútbol colombiano en las filas del Deportivo de Cali. Estuvo un año en Deportivo Cali, donde jugó 28 partidos entre Liga, Copa y Sudamericana, pero el club colombiano no acabó ejerciendo la opción de compra que tenía.

El argentino se sumaría en el centro de la zaga al mexicano Kristian Álvarez y al uruguayo Jonathan Lacerda. También está con contrato Aldo One, pero su continuidad en el Salamanca la próxima campaña no está asegurada. Ha habido conversaciones entre club y jugador en las que incluso el Salamanca le ha pedido que se rebaje el sueldo. De momento, Aldo One sigue siendo jugador del conjunto salmantino y en caso de que saliera el Salamanca iría al mercado a incorporar otro central mayor de 23 años para suplirle.