Final: Salamanca UDS - Unionistas (2-0)

El presidente institucional del Salamanca UDS, Ulises Zurita, ha dicho en la edición de LA GACETA de hoy que respeta que la afición del Unionistas no quiera venir al Helmántico, no obstante "espero que haya una muy buena entrada de público; será de largo la mejor de lo que va de temporada.

Por su parte, Miguel Ángel Sandoval, presidente del Unionistas, ha comentado que "voy (al derbi) por mi cargo, pero no me agrada nada ir". Sandoval ha señalado también que va en el cargo que le insulten, "pero no debería ser así; que cada uno anime a su equipo sin insultos graves".