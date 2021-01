Fe en el lavado de cara de Escobar al Salamanca UDS

El Salamanca el domingo dejó su portería a cero, algo que no sucedía desde el pasado 25 de octubre cuando venció al Coruxo 2-0 en el Helmántico. Antes habían sido seis encuentros encajando. Esa solidez defensiva mostrada ante el Deportivo de la Coruña se construyó desde la pareja de centrales. Los nuevos fichajes de Iván Casado y Sergio Ayala debutaron mostrando un gran nivel pese a que venían de meses sin actividad competitiva. No mostraron fisuras y solventaron con nota las jugadas de ataque del Deportivo. Candelas rindió a gran nivel en el lateral izquierdo y la novedad de Arroyo en detrimento de Nacho en la derecha también salió bien. El colombiano estuvo muy activo y muy intenso.

Otra de las novedades del nuevo Salamanca de Lolo Escobar fue el regreso del juego por bandas. El extremeño pudo contar con dos ‘fichajes’. Javi Navas debutó con nota en el Helmántico ofreciendo regate y colgando balones, algo que no se había visto en el Salamanca en lo que va de temporada. Con el de Las Navas del Marqués dando profundidad en la derecha, en la izquierda se veía a un nuevo Ernest. El de Ghana no era el de antes de Navidad y apareció con fases del encuentro con desequilibrio y velocidad. Aunque parezca algo normal en el fútbol el domingo el Salamanca volvió a colgar balones con sentido en el área. El aficionado se frotaba los ojos cuando veía el juego de su equipo por los costados.

Antes de la llegada de Lolo Escobar se hablaba de que la culpa no solo era de la defensa cuando se encajaban goles y se pedía que el resto de jugadores apoyarán más en labores defensivas. Pues en el primer partido del extremeño en el banquillo se pudo ver un trabajo coral en defensa. En la primera parte la ocasión más clara del Deportivo la salvó casi en línea de gol Ernest metiendo el pie, algo impensable antes de Navidad. Un gesto que explica a la perfección la mentalidad con la que saltaron al terreno de juego los futbolistas de Lolo Escobar. El conjunto salmantino fue ganador en la mayoría de los balones divididos y es que se les veía con una marcha más. Con más energía que nunca. Visto lo visto no se trataba de acumular efectivos atrás para defender mejor sino colocarlos bien e insistir en que la intensidad no se negocia.