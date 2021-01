Buen punto del Salamanca ante el Depor en el estreno de la era Escobar (0-0)

La era Lolo Escobar en el Salamanca UDS se estrenó con un buen partido, y con un buen punto, que rompe la sequía de sumar en la tabla que se prolongaba desde la jornada 2 de Liga ante todo un Deportivo de La Coruña. De este modo, el conjunto salmantino arranca con buenas sensaciones una segunda vuelta de la temporada (más el choque aplazado contra el Compostela) en la que tiene que arreglar el desaguisado de la primera vuelta.

Escobar se estrenó en el Helmántico con un once formado por Barbero, Anderson, los nuevos centrales Casado y Ayala y Candelas en defensa, Molina, Amaro y Fer Llorente en el centro del campo y arriba Ernest, Navas y Uxío. De primeras, el conjunto de Escobar lo que hizo fue asentase sobre el terreno de juego, que no era poca cosa según estaba de congelado (más si cabe el Fondo Sur que atacó en la primera parte), y después fue ganando metros. En este primer tiempo un centro al área de Candelas al que no llegó a empalar bien Sergio Molina, en el rechace tras repelirlo Abad, fue la ocasión más clara del conjunto de Escobar en el primer tiempo. El Deportivo generó más sensación de miedo por dos salidas titubeantes de Barbero que otra cosa.

En la segunda mitad, el Salamanca salió a hacer lo mismo y ahora no cedió terreno al Deportivo. Hasta el punto que el conjunto de Escobar fue mejor en todo este segundo periodo que el conjunto de De la Barrera que cambió hasta tres veces el dibujo en busca de desordenar a un Salamanca que estuvo brillante en la zona defensiva, la llegada de Casado y Ayala le da un aire solvente que no se había visto en todo el curso en el Helmántico. Esperanzador debut de la pareja de centrales. Como el de Javi Navas que se infló a colgar balones al área sin que Uxío, primero, y Puma, que salió por el gallego en el minuto 70, pudiera conectar un buen cabezazo, en gran parte por la buena labor de Mujaid. Un disparo de Fer Llorente que buscó la escuadra y una falta que se envenenó de Molina fueron las ocasiones más claras de un Salamanca que mereció más que el Depor. Al final, 0-0.