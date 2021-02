Elsinho, próximo rival del Salamanca, sería un jugador perfecto para Manuel Lovato

Elson José Dias Júnior [Elsinho, cuando está en el terreno de juego] fue el nombre propio del choque de ida entre el Salamanca UDS y el Racing de Ferrol. Él solito se bastó para dejar en nada el pim-pam-pum de Mora, Madrigal y Puma que acabó con el 1-0 con dos golazos. 1-2 fue el marcador final. Y no solo eso, Elsinho además le dijo a Manuel Lovato que su modelo hispanomexicano puede tener futuro en esta categoría, si se apuesta por los jugadores acertados. Y para muestra él mismo, ya que cumple todos los requisitos que se pedían para vestir de blanco y negro esta temporada: con experiencia en el fútbol de Primera de México y con capacidad para adaptarse y ser determinante en la Segunda B española. Sin embargo, no es que no juegue en el Helmántico sino que es rival directo.

“Este viene de México y mira...”, fue el comentario generalizado en el Helmántico. Y es que Elsinho, de nacionalidad brasileña, dio el salto este verano al fútbol de bronce español previo paso por la Primera División mexicana [donde jugó las últimas cuatro campañas a caballo entre el Juárez y el Celeya], exactamente de la misma Liga de donde venían los Madrigal, Lacerda y compañía... La comparación resulta odiosa.

¿Qué es lo que ha tenido Elsinho que no han tenido los jugadores que vienen del mismo sitio del Salamanca UDS? Por lo pronto la capacidad de saber adaptarse a qué fútbol se ha venido. “Hay que ser claros”, dice el jugador del Racing de Ferrol, “yo he jugado en varios países y el fútbol es cada vez más parecido en un lado y en otro, pero aquí hay una cosa que es determinante que es más intenso. Y con esa intensidad hay que jugar”, apunta. “Todos nos hemos tenido que adaptar al cambio, yo afortunadamente lo hice pronto y hay jugadores que por lo que sea le cuestan más. Allí son muchos y si les ha costado eso les acabó penalizando en la primera parte de la temporada; pero ahora tenemos todos claro que ya no es ese equipo al que nos enfrentamos, han hecho varios cambios y con ellos han llegado los resultados. Les tenemos analizados y queremos hacer otro buen partido como el de la ida, en el que marqué los dos goles, contra el Salamanca”, afirma el centrocampista de 29 años.

Dicho todo esto, el jugador brasileño tienen claro que el modelo que ha tratado de ponerse en práctica en el Helmántico sin, ni mucho menos, los resultados esperados, podría tener futuro en el fútbol español: “Yo he jugado contra varios de los jugadores que están allí y tengo que decir que tienen calidad. El fútbol es muy parecido en todos los lados y aquí podría funcionar”. ¿Por qué no?, se pregunta por tanto. La siguiente pregunta sale sola: ¿y por qué no él? “No conozco ni sé quién es Manuel Lovato. No he tratado con él en el fútbol mexicano”, afirma el exjugador de Celaya y de Juárez.

Hechas las presentaciones, ya todos saben quién es quién; Elsinho se centra en el choque clave de este domingo en A Malata: “Este partido será muy importante para ellos, pero para nosotros también. Ganar es muy importante. Creo que nuestra línea va a ser la de siempre, que es la de hacer un gran partido”, afirma Elsinho.